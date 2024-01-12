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Lahey'deki soykırım davasında ikinci ve son gün tamamlandı - Son Dakika
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Lahey'deki soykırım davasında ikinci ve son gün tamamlandı

Güney Afrika'nın İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ikinci ve son günü, İsrail'in savunmasını tamamlamasıyla sona erdi. İsrail'in hukuk ekibi, Güney Afrika'nın yönelttiği suçlamaların 'büyük ölçüde çarpıtılmış' olduğunu ve İsrail'in sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yaptığını iddia etti.

12.01.2024 - 18:18,  Güncelleme: 18:19
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- Lahey'deki soykırım davasında ikinci ve son gün tamamlandı

LAHEY - Güney Afrika'nın İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ikinci ve son günü, İsrail'in savunmasını tamamlamasıyla sona erdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail aleyhine Birleşmiş Milletlerin en üst düzey yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın ikinci ve son günü sona erdi. Hollanda'nın Lahey kentinde 3 saat süren duruşmada, İsrail hakkındaki soykırım suçlamasına karşı sözlü savunmasını yaptı.

İsrail'in hukuk ekibi, Güney Afrika'nın yönelttiği suçlamaların "büyük ölçüde çarpıtılmış" olduğunu ve İsrail'in sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yaptığını iddia etti. İsrail tarafı, BM mahkemesinin Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurma yetkisi olmadığını da öne sürdü. Savunmada sivil ölümlerinin kasti olmadığı, ancak "meşru askeri hedeflere" yapılan saldırılar sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

Diğer yandan Lahey'de duruşmanın gerçekleştirildiği saatlerde Filistinli ve İsrailli göstericiler, protesto gösterisi düzenledi. Barış Sarayı'ndaki duruşmayı dev ekrandan takip eden Filistinli göstericiler, İsrail heyetinin sözlü savunmaları sırasında "Yalancı" sloganları attı.

Lahey\'deki soykırım davasında ikinci ve son gün tamamlandı
Kaynak: İHA
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Güney Afrika, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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