'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti - Son Dakika
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'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

30.06.2026 09:28
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"Laik Atak" başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınan sosyal medya içerik üreticisi Melek Ege hayatını kaybetti. Yakınlarının paylaşımına göre 2 Mayıs'ta ani kalp durması geçiren Ege, yaklaşık iki ay yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Sosyal medyada yayımladığı "Laik Atak" başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınan içerik üreticisi Melek Ege'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Yakınlarının yaptığı açıklamaya göre Ege, 2 Mayıs'ta geçirdiği ani kalp durmasının ardından yaklaşık iki ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

VEFAT HABERİNİ YAKINLARI DUYURDU

Melek Ege'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, açıklamanın ailesi ve yakın çevresi tarafından kaleme alındığı belirtildi. Paylaşımda, Ege'nin 2 Mayıs 2026'da ani kalp durması geçirdiği ve o tarihten itibaren doktorların gözetiminde yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.

İKİ AY YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Yakınlarının paylaşımında, Melek Ege'nin yaklaşık iki ay süren yaşam mücadelesinin ardından Polonya saatiyle 22.25'te hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Ege'nin son ana kadar büyük bir cesaretle mücadele ettiği, neşeli, üretken ve ilham veren kişiliğiyle hatırlanacağı vurgulandı.

CENAZE BİLGİLERİ DAHA SONRA PAYLAŞILACAK

Paylaşımda ayrıca Melek Ege'nin başlattığı "Hear Me Out Otome" projesinin sürdürüleceği belirtilirken, cenaze ve anma törenine ilişkin bilgilerin de ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

Mustafa Kemal Atatürk, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Polonya, Güncel, Medya, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti - Son Dakika

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