Lapid'den ABD-İran Anlaşmasına Eleştiri - Son Dakika
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Lapid'den ABD-İran Anlaşmasına Eleştiri

27.06.2026 16:31
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Yair Lapid, ABD'nin İran ile mutabakatının Lübnan-İsrail anlaşmasıyla çeliştiğini savundu.

İsrail ana muhalefet partisi lideri ve eski Başbakanı Yair Lapid, ABD'nin İran ile vardığı mutabakat ile İsrail- Lübnan anlaşmasının çeliştiğini iddia etti.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu ay imzalanan iki ayrı anlaşma ile yeni bir sorunun ortaya çıktığını ve bu anlaşmaların stratejik olarak birbirine zıt olduğunu söyledi.

ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında varılan anlaşmanın Lübnan'ın egemenliğinin tesis edilmesi ve Hizbullah'ın silahlarının ve altyapısının ortadan kaldırılmasını amaçladığını aktaran Lapid, ABD'nin üçlü askeri koordinasyon mekanizması aracılığıyla sürece destek verip denetleyeceğini kaydetti.

Eski Başbakan, anlaşmanın özünün devlet dışı aktörlere ve bunlarla bağlantılı kuruluşlara yeniden yapılanma fonlarının akmasının önlenmesi olduğunu savundu.

Lapid, "Bu kritik bir maddedir. Hizbullah'ın finansman kaynakları kurutulmadan, gücünün gerçek anlamda ortadan kaldırılması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

ABD merkezli haber platformu Axios'un haberine atıf yaparak ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının geniş kapsamlı ekonomik kolaylıklar içerdiğini ileri süren Lapid, "İran'a petrol ihracatı ve bankacılık, sigortacılık ve ulaşım dahil hizmetlerin sunulmasını sağlayacak muafiyetler verileceğini, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağını ve Devrim Muhafızları'nın kontrolündeki İran Merkez Bankası'nın paranın nereye gideceğine karar vereceğini" iddia etti.

Lapid, "İşte çelişki burada yatıyor. Lübnan ile yapılan anlaşma, Hizbullah'ın yerel kaynaklarını kesmeyi amaçlıyor. İran ile yapılan anlaşma ise Hizbullah'ın ana finansman kaynağının musluğunu açıyor." iddiasında bulundu.

Hizbullah'a para akışının tekrar başladığını ve İran-ABD mutabakatının bunu denetlemeye dair bir mekanizma içermediği ve İran'a yönelik ekonomik rahatlama sağladığını ileri süren Lapid, bunun Lübnan ile varılan anlaşmadaki taahhüdü zayıflatacağını savundu.

Lapid, bu yönde bir talepte bulunmayan İsrail hükümetini de eleştirdi.

ABD ile İran arasında imzalanan ve üzerine müzakerelerin sürdüğü mutabakat zaptında "Lübnan'da ateşkes" vurgusu yapılmış, bu Tel Aviv ile Washington yönetimleri arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu.

ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılan müzakerelerde, Lübnan'da ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verilmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise dün akşam Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin, bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lapid'den ABD-İran Anlaşmasına Eleştiri - Son Dakika

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