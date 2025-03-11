Lavrov: AGİT Batı'nın Çıkarları için Kullanılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lavrov: AGİT Batı'nın Çıkarları için Kullanılıyor

Lavrov, Batı'nın AGİT'i kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ve Ukrayna krizine dair planların olmadığını belirtti.

11.03.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatını (AGİT) kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını belirterek "Batı, NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) yardımcı olmak, Kiev yönetimini desteklemek için AGİT'in tüm kaynaklarını kullanmaya çalışıyor." dedi.

Bakan Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Lavrov ve Sinirlioğlu, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Sinirlioğlu ile uzun zamandır tanıştıklarını belirterek tecrübeli bir diplomat olarak bildikleri Sinirlioğlu'nun AGİT'in gelişimiyle ilgili pozisyonuna değer verdiklerini söyledi.

AGİT temsilcilerinin Şubat 2022'den bu yana Rusya'yı ziyaret etmediğini belirten Lavrov, "AGİT yöneticileri, Moskova'ya gelmemek için çeşitli bahaneler uydurdu." diye konuştu.

Lavrov, Sinirlioğlu'na kötü bir miras bırakıldığını savunarak şunları kaydetti:

"Batı, AGİT'te fikir birliğinden vazgeçilmesi ve Rusya'ya karşı Ukraynalaşması için elinden geleni yaptı. Batılılar, hala AGİT'i kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışarak Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünü ve AGİT'in temel prensiplerini ihlal ediyor. Batı, NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) yardımcı olmak, Kiev yönetimini desteklemek için AGİT'in tüm kaynaklarını kullanmaya çalışıyor."

AGİT'in Ukrayna krizinin çözümü sürecine katılması konusunda herhangi bir planının bulunmadığını ifade eden Lavrov, bu aşamada, Ukrayna tarafına bilgi aktarılmasıyla ilgili hususlar dahil, AGİT'in çalışma sürecindeki sorunların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Sinirlioğlu'na 2022'den bugüne kadar Ukrayna'daki savaşta ölen Rus gazetecilerin listesini teslim ettiklerini aktaran Lavrov, Rusya'nın tüm AGİT kurumlarının şeffaf olması için girişimlerde bulunacağını ifade etti.

Lavrov, AGİT çalışanlarının, Ukrayna ordusuna Rus birliklerinin pozisyonlarına dair bilgileri teslim etmesiyle ilgili konuyu Sinirlioğlu ile görüşmede ele aldıklarını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya barış güçlerinin konuşlandırılması ihtimaline ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Barış güçleri Ukrayna'da neyi koruyacak? Rus kültürünü, dilini, kitle iletişim araçlarını yok eden ve Ukrayna Ortodoks Kilisesini yasaklayan Kiev yönetiminin Nazi kalıntılarını mı koruyacak? Yoksa öncelikle Kiev yönetiminin ırkçılığına son vermeye mi çalışmalıyız? Bunu ilk önce halletmek lazım. Şimdilik Kiev yönetiminin Nazi kalıntılarını koruma yönündeki girişimleri gibi görünüyor."

Lavrov, Rusya'nın, ABD dahil ilgili tüm ülkelerle Ukrayna krizinin çözümünü istişare etmeye hazır olduğunu, söz konusu krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki durumun endişe verici olduğunu belirten Lavrov, "Şiddetin artması kesinlikle kabul edilemez. Ülkedeki tüm etnik, dini ve siyasi grupların tüm temsilcilerinin siyasi sürece katılımını sağlayacak yaklaşımın sergilenmesi gerekiyor. Bunun alternatifi yok." ifadelerini kullandı.

"Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da görüştüm"

Bakan Lavrov, ayrıca geçen ay Ankara'yı ziyareti esnasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştüğünü bildirdi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi yaptığını, bir Rus heyetinin de Şam'a ziyarette bulunduğunu hatırlatan Lavrov, "Yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da yaptığım görüşmede gerekli tüm güvenceler verildi. Ulusal mutabakat ve siyasal süreçlerin kapsayıcılığının sağlanması yönündeki anlayış teyit edildi." dedi.

"Ukrayna'daki savaşı sonlandırmalıyız"

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu da AGİT üyesi olan ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu dile getirerek " Rusya Federasyonu, AGİT'in kurucu ortağı. Bu nedenle, Rusya AGİT kapsamında önemli bir ortak. Rusya ile Avrupa'da barış ve güvenlik ile ilgili konularda çalışmaları sürdürmek istiyorum. Bu nedenle burada bulunuyorum." diye konuştu.

Sinirlioğlu, AGİT'in tüm ülkeler arasındaki diyalog ve Avrupa güvenliğinin istişare edilmesi için önemli platform olduğunun altını çizdi.

AGİT Genel Sektereri, Ukrayna ordusunun Moskova bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısına ilişkin şunları söyledi:

"Ukrayna'daki savaşın durdurulması için elimizde imkan var. Savaşı sonlandırmalıyız. Elimizdeki imkanları kullanmamız lazım. AGİT, Ukrayna'daki savaşı sonlandırma yönündeki girişimleri her türlü şekilde desteklemeye hazır. AGİT Başkanı olarak bu konuda yardım sağlamaya hazırım. Bu savaş milyonlarca insana acı çektirdi. Kiev'e de gittim. Orada da benzer sonuçlar gördüm. Savaşın en kısa zamanda sona ereceğini ve bu tür olaylara tanık olmayacağımızı gerçekten umuyorum."

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun Lavrov ile görüşme öncesi, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik İHA saldırısı esnasında hasar gören binaları ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Sergey Lavrov, Ukrayna, moskova, Rusya, Kiev, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: AGİT Batı'nın Çıkarları için Kullanılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Solskjaer’den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı

16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
23:28 Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
23:27 Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
23:23 Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
23:16 Solskjaer’den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
23:05 Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 17:18:05. #7.11#
SON DAKİKA: Lavrov: AGİT Batı'nın Çıkarları için Kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.