Lavrov: Batı'nın füze yetkisi tehlikeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lavrov: Batı'nın füze yetkisi tehlikeli

Lavrov: Batı\'nın füze yetkisi tehlikeli

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya füze kullanma yetkisi vermesinin tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

08.10.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanma yetkisi verme tartışmalarına ilişkin "Bu şekilde ateşle oynamak, tehlikeli sonuçlara yol açabilir" dedi. Lavrov, 2022 yılında Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da Rus ve Ukrayna heyetleri tarafından parafe edilen İstanbul Anlaşmaları'nın çözüm için bir temel oluşturabileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği röportajda, Ukrayna savaşında gelinen noktaya ve ateşkes çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran ayında duyurduğu barış şartlarını hatırlatarak Ukrayna'nın bu plana Rusya topraklarını hedef aldığı Kursk operasyonu ile karşılık verdiğini söyledi.

Putin, 14 Haziran'a Ukrayna'daki savaşın sona etmesi için bir dizi ön koşul sıralamıştı. Bu koşullar, Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Kerson bölgelerinden Ukrayna güçlerinin tamamen çekilmesi, Rusya Anayasası'na uygun bir şekilde bu bölgelere özerklik tanınması ve Ukrayna'ya tarafsız, bloksuz, nükleer olmayan bir statü kazandırılmasını içeriyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya topraklarında Batı menşeili uzun menzilli füzeler kullanma talebine ilişkin Lavrov, "(Batılı ülkeler), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Batı menşeli uzun menzilli füzeleri kullanma yetkisi verme konusunda tartışıyorlar. Bu şekilde ateşle oynamak tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Başkan Putin'in belirttiği gibi Batı'nın oluşturduğu tehditlere mukabil kararlar alacağız" dedi.

"İstanbul anlaşmaları çözümün temelini oluşturabilir"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda bir ateşkes değil, sorunun çözümünü" aradığını söyledi. Lavrov, 2022 yılında Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da Rus ve Ukrayna heyetleri tarafından parafe edilen İstanbul Anlaşmaları'nın çözüm için bir temel oluşturabileceğini ifade etti. Lavrov, "Bu anlaşmalar, Kiev'in NATO'ya katılmama taahhüdünü içeriyor ve o dönemdeki gerçeklikleri tanırken Ukrayna için güvenlik garantileri sağlıyor. Ancak iki yılı aşkın bir süreçte şartların hukuki açıdan da dahil olmak üzere, önemli ölçüde değiştiğini belirtmeye gerek yok" şeklinde konuştu.

Donetsk  ve Luhansk bölgelerine özel bir statü tanıyan ve Batılı ülkelerin garantörlüğünde 2014 ve 2015 yıllarında imzalanan Minsk anlaşmalarına değinen Lavrov, anlaşmanın uygulanmamasından Batılı ülkeleri sorumlu tuttu. Lavrov şu ifadeleri kullandı:

"Söylemek istediğim, bu krizi söndürmeye 10 yıldan fazla bir süredir çalışıyoruz, ancak her seferinde herkesin menfaatine uyan anlaşmaları kağıda döktüğümüzde, Kiev ve Kiev'in patronları geri adım atıyor. Şubat 2014'te varılan anlaşmanın başına gelen tam olarak buydu; ABD desteğiyle darbe gerçekleştiren muhalefet tarafından çiğnendi. Bir yıl sonra, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk Anlaşmaları imzalandı; bunlar da 7 yıl boyunca sabotaja uğradı ve anlaşmayı imzalayan Ukrayna, Almanya ve Fransa liderleri daha sonra bunu yerine getirmeyi hiç düşünmediklerini övünerek açıkladı. Mart 2022'nin sonunda İstanbul'da parafe edilen belge, Zelenski'nin Batılı denetçileri, özellikle de o dönemin İngiltere Başbakanı'nın (Boris Johnson) ısrarı üzerine asla imzalanmadı."

Ukrayna Devlet Başkanı'nın "zafer planı" gelecek hafta Almanya'da görüşülecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile savaşı sona erdirmek için ağustos ayında hazırladığını duyurduğu "zafer planını" gelecek hafta Batılı müttefiklerine sunacağını söyledi.

Zelenskiy, planın, ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki müttefiklerin, 12 Ekim'de Almanya'daki Ramstein hava üssünde gerçekleştireceği toplantıda ele alınacağını belirtti.

Zelenskiy ağustos ayında da "zafer planı" olarak isimlendirdiği önerinin eylül ayında gerçekleşen BM Genel Kurulu'nda ABD'li yetkililere sunulacağını söylemişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Diplomasi, Güvenlik, İstanbul, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: Batı'nın füze yetkisi tehlikeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki ’’Soyadı’’ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki ''Soyadı'' detayı dikkat çekti
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
09:10 Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar
08:56 İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 20:15:15. #1.11#
SON DAKİKA: Lavrov: Batı'nın füze yetkisi tehlikeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.