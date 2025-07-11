Lavrov'dan Avrupa'nın Askerileşmesine Tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın askerileştirilmesinin "üzücü" olduğunu belirterek "Bunu her alandaki planlamalarımızda dikkate alacağız." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Rusya- Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Filistin'deki durumuna değinen Lavrov, Gazze'de insani trajedinin yaşandığını, benzer durumun Batı Şeria'da da yaşanmaya başladığına işaret ederek " İsrail, rekor sayıda yerleşim birimleri kurma yönündeki agresif politikasını sürdürüyor. Yakında Filistin ulusal yönetiminin faaliyet gösterdiği topraklardan hiçbir şey kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "El Halil Emirliği"nin kurulmasına yönelik bir projenin olduğunu öğrendiğini anlatarak "Bu, Filistin topraklarında Birleşik Filistin Emirliklerini oluşturma yönünde ilk adım olarak görülüyor. Bu, şimdi kurgu gibi geliyor olabilir ancak bu tür fikirlerin ortaya atılması, Filistin devletinin kurulmasına karşı risklerin arttığına işaret ediyor. Bu uluslararası toplum için büyük bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile İran arasında sağlanan anlaşmanın aralıksız devam etmesi, tüm sorunların da diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi önemini vurgulayan Rus Bakan, "Bu, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını güvence altına alan belgelere karşı eylemlerin tekrarlanmaması için çok önemli." diye konuştu.

"(Avrupa liderleri) Onlar, Avrupa'yı Rusya'ya karşı savaş için kışkırtmaya çalışıyor"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'nın çözümü için diplomatik yolların tükendiği yönünde açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Anlaşılan Merz, halkının pahasına Almanya'nın askerileştirilmesi için kendisini adamaya karar verdi." dedi.

Avrupa liderlerinin eylemlerini eleştiren Lavrov, " Berlin, Paris ve Londra'nın son açıklamaları, Avrupa liderlerinin tarih derslerini ve insanoğlunun bu derslerden çıkardığı sonuçları unuttuğunu gösteriyor. Onlar, Avrupa'yı Rusya'ya karşı savaş için kışkırtmaya çalışıyor." diye konuştu.

Lavrov, Avrupa'nın askerileştirilmesine ilişkin ise "Eğer Avrupa yine buna doğru gidiyorsa bu, üzücü. Bunu her alandaki planlamalarımızda dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'yla ilgili yeni teklifler hakkında bilgi vermek istemiyorum"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Rusya'nın Ukrayna kriziyle ilgili yeni teklifler yaptığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Bakan Lavrov, bu konuda detay vermek istemediğini söyledi.

Rubio ile Ukrayna krizini ele aldıklarını kaydeden Rus Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile 3 Temmuz'daki telefon görüşmesinde dile getirdiği yaklaşımı teyit ettiklerini aktardı.

Bakan Lavrov, Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) konusunu ele almadıklarını belirtti.

"Kore Yarımadası'nda çatışma potansiyeli oldukça yüksek"

Kore Yarımadası'ndaki duruma değinen Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın burada askeri ittifakları güçlendirerek Kuzey Kore'ye yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunduklarını belirtti.

Lavrov, "Bu bölgede nükleer silah dahil büyük çapta askeri tatbikatlar yapılıyor. Burada çatışma potansiyeli oldukça yüksek. Bu nedenle Kuzey Kore'nin yasal haklarının sağlanması ve olumsuz sonuçlara yol açabilecek kışkırtıcı eylemleri engellemek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesini yaptı.