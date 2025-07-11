Lavrov'dan Avrupa'nın Askerileşmesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lavrov'dan Avrupa'nın Askerileşmesine Tepki

11.07.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lavrov, Avrupa'nın askerileşmesini üzücü bulduğunu ve planlamalarında dikkate alacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın askerileştirilmesinin "üzücü" olduğunu belirterek "Bunu her alandaki planlamalarımızda dikkate alacağız." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Rusya- Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Filistin'deki durumuna değinen Lavrov, Gazze'de insani trajedinin yaşandığını, benzer durumun Batı Şeria'da da yaşanmaya başladığına işaret ederek " İsrail, rekor sayıda yerleşim birimleri kurma yönündeki agresif politikasını sürdürüyor. Yakında Filistin ulusal yönetiminin faaliyet gösterdiği topraklardan hiçbir şey kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "El Halil Emirliği"nin kurulmasına yönelik bir projenin olduğunu öğrendiğini anlatarak "Bu, Filistin topraklarında Birleşik Filistin Emirliklerini oluşturma yönünde ilk adım olarak görülüyor. Bu, şimdi kurgu gibi geliyor olabilir ancak bu tür fikirlerin ortaya atılması, Filistin devletinin kurulmasına karşı risklerin arttığına işaret ediyor. Bu uluslararası toplum için büyük bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile İran arasında sağlanan anlaşmanın aralıksız devam etmesi, tüm sorunların da diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi önemini vurgulayan Rus Bakan, "Bu, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını güvence altına alan belgelere karşı eylemlerin tekrarlanmaması için çok önemli." diye konuştu.

"(Avrupa liderleri) Onlar, Avrupa'yı Rusya'ya karşı savaş için kışkırtmaya çalışıyor"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'nın çözümü için diplomatik yolların tükendiği yönünde açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Anlaşılan Merz, halkının pahasına Almanya'nın askerileştirilmesi için kendisini adamaya karar verdi." dedi.

Avrupa liderlerinin eylemlerini eleştiren Lavrov, " Berlin, Paris ve Londra'nın son açıklamaları, Avrupa liderlerinin tarih derslerini ve insanoğlunun bu derslerden çıkardığı sonuçları unuttuğunu gösteriyor. Onlar, Avrupa'yı Rusya'ya karşı savaş için kışkırtmaya çalışıyor." diye konuştu.

Lavrov, Avrupa'nın askerileştirilmesine ilişkin ise "Eğer Avrupa yine buna doğru gidiyorsa bu, üzücü. Bunu her alandaki planlamalarımızda dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'yla ilgili yeni teklifler hakkında bilgi vermek istemiyorum"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Rusya'nın Ukrayna kriziyle ilgili yeni teklifler yaptığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Bakan Lavrov, bu konuda detay vermek istemediğini söyledi.

Rubio ile Ukrayna krizini ele aldıklarını kaydeden Rus Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile 3 Temmuz'daki telefon görüşmesinde dile getirdiği yaklaşımı teyit ettiklerini aktardı.

Bakan Lavrov, Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) konusunu ele almadıklarını belirtti.

"Kore Yarımadası'nda çatışma potansiyeli oldukça yüksek"

Kore Yarımadası'ndaki duruma değinen Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın burada askeri ittifakları güçlendirerek Kuzey Kore'ye yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunduklarını belirtti.

Lavrov, "Bu bölgede nükleer silah dahil büyük çapta askeri tatbikatlar yapılıyor. Burada çatışma potansiyeli oldukça yüksek. Bu nedenle Kuzey Kore'nin yasal haklarının sağlanması ve olumsuz sonuçlara yol açabilecek kışkırtıcı eylemleri engellemek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov'dan Avrupa'nın Askerileşmesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:58:59. #7.12#
SON DAKİKA: Lavrov'dan Avrupa'nın Askerileşmesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.