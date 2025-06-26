Lavrov'dan İran ve Nükleer Silahlar Açıklaması - Son Dakika
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Lavrov'dan İran ve Nükleer Silahlar Açıklaması

Lavrov\'dan İran ve Nükleer Silahlar Açıklaması
26.06.2025 16:09
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Lavrov, İran'ın nükleer işbirliğini sürdürmesini destekleyerek, ABD ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdürmesinden yana olduklarını belirterek "Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimi, İsrail ve ABD'nin agresif eylemleri sonucunda zarar gördü." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, İran ile ilgili duruma değinerek "Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimi, İran'ın barışçıl nükleer programına dahil tesislere saldırı düzenleyen İsrail ve ABD'nin agresif eylemleri sonucunda zarar gördü. ABD ve İsrail, hiçbir kanıt olmadan İran'ı bu programı yasadışı olarak nükleer silahın oluşturulması amacıyla kullanmakla suçladı." diye konuştu.

ABD ile İsrail'in UAEA'nın raporlarını göz ardı ettiğini vurgulayan Lavrov, bunun ajans için ders olduğunun altını çizdi.

UAEA'nın İran ile ilgili raporunda bazı boşlukların olduğuna işaret eden Lavrov ABD, Almanya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerin bu durumu kullandığını, bunun İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlemesine yol açtığını belirtti.

Lavrov, İran parlamentosunun UAEA ile işbirliğini durdurma yönündeki kararına dair ise "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sürdürmesinden yanayız. İran liderinin (Ali Hamaney), nükleer silah oluşturma planlarının olmayacağı yönünde defalarca yaptığı açıklamalarına değer verilmesinden yanayız. Bu konuda özel bir fetva, İslam Cumhuriyeti'nde en üst düzeyde önem verildiği dini bir belge var." ifadelerini kullandı.

Durumun siyasi yöne evrildiğini söyleyen Lavrov, ancak İsrail'in "Hamas'a yönelik başlattıkları eylemlerin sonlandırılmasının ardından İran'a karşı operasyona devam edecekleri" yönündeki açıklamasının endişe verici olduğunu, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın, meseleye dahil olan tarafların yaptığı açıklamalarla çeliştiğini söyledi.

Lavrov, Rusya'nın sorunun çözümüne ilişkin bazı önerilerde bulunduğunu hatırlatarak "Bunlar, anlaşma için temel olabilir. Bu, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) tarafı olan İran'ın yasal haklarının ihlal edilmemesini ve İsrail'in güvenlikle ilgili endişelerini ortadan kaldırılmasını içeriyor." değerlendirmesini yaptı.

"NATO'nun savunma harcamalarını artırması, Rusya'nın güvenliğini etkilemeyecek"

NATO'nun savunma harcamalarını yüzde 5 artırma yönündeki kararını değerlendiren Lavrov, "Bunun Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin vergi mükelleflerine tehdit oluşturacağını ancak Rusya'nın güvenliğini etkilemeyeceğini" vurguladı.

Sergey Lavrov, "Bu paralar, ekonomik ve sosyal sorunları çözülmesi için değil, Ukrayna'daki anlamsız savaş için kullanılıyor. Bu savaş, Avrupalıların Rusya'yı yenilgiye uğratma yönündeki hedefine ulaşamayacağından dolayı anlamsız." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, Laos'a Ukrayna krizine ilişkin tarafsız ve dengeli yaklaşım sergilemesinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

Laos Dışişleri Bakanı Phomvihane da Rusya ile ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını belirterek "Ticari ilişkilerimiz biraz geride ve ülkelerimizin potansiyeline uygun değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov'dan İran ve Nükleer Silahlar Açıklaması - Son Dakika

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