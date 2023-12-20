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Lavrov: Gazze'deki acılar İsrail ablukasıyla daha da ağırlaşıyor - Son Dakika
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Lavrov: Gazze'deki acılar İsrail ablukasıyla daha da ağırlaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması ve insani yardımın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasının öncelikli olduğunu belirterek, 'Bölgedeki halkın çektiği acılar, İsrail'in uyguladığı abluka sonucu daha da ağırlaşıyor.' dedi.

Lavrov: Gazze\'deki acılar İsrail ablukasıyla daha da ağırlaşıyor
20.12.2023 - 17:19,  Güncelleme: 17:21
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması ve insani yardımın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasının öncelikli olduğunu belirterek, "Bölgedeki halkın çektiği acılar, İsrail'in uyguladığı abluka sonucu daha da ağırlaşıyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Rus-Arap İşbirliği Forumu düzenlendi.

Foruma katılan Lavrov, burada yaptığı konuşmada, Filistin-İsrail meselesinin olduğu bölgedeki durumun "keskin" şekilde kötüleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada her gün gözlemlediğimiz şiddet, benzeri görülmemiş feci boyuta ulaştı. On binlerce ölü ve yaralı var. Bunların birçoğu Gazze Şeridi'ndeki siviller, özellikle de çocuklar ile kadınlar. Bölgedeki halkın çektiği acılar, İsrail'in uyguladığı abluka sonucu daha da ağırlaşıyor. Akan kanın durdurulması ve ihtiyaç sahibi herkese gerekli insani yardımın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması öncelikli."

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanmasını talep eden kararın kabul edilmesi yönündeki girişimlerine karşı çıktığına dikkati çeken Lavrov, "ABD, tek taraflı tavır sergiliyor, her türlü süreci ve girişimi gasbetmeye çalışıyor." dedi.

Lavrov, Arap ortaklarıyla mevcut durumun uzun vadeli istikrara kavuşturulması ve meselenin diplomasi yoluyla çözülmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, "Meseleye sebep olan adaletsizlik ortadan kaldırılıncaya ve Filistin halkı, BMGK ve BM Genel Kurul kararlarının öngördüğü 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs ile kendi bağımsız devletini kurma hakkını kullanana kadar şiddetin devam edeceği aşikar. Yalnızca uluslararası hukuka dayalı böyle dengeli bir yaklaşım sürdürülebilir barışa yol açabilir." diye konuştu.

Barış müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurgulayan Lavrov, uluslararası kararların uygulanmasını sağlayacak ortak diplomatik mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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