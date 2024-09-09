Lavrov: Bölgesel Savaş Kışkırtılıyor - Son Dakika
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Lavrov: Bölgesel Savaş Kışkırtılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'da geniş çaplı bölgesel savaşı kışkırtmak isteyenlerin olduğunu belirterek, 'Bununla mücadele edilmesi gerekiyor.' dedi. Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısının sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

09.09.2024 19:48
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'da geniş çaplı bölgesel savaşı kışkırtmak isteyenlerin olduğunu belirterek, "Bununla mücadele edilmesi gerekiyor." dedi.

Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Rusya- Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısının sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda Filistin topraklarındaki durumun ele alındığını aktaran Lavrov, "Burada şiddetin sonlandırılması, insani sorunların çözülmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM), Filistin devletinin kurulması ile ilgili kararlarının uygulanmasına ilişkin çalışmaların başlatılması gerektiği konusunda ortak pozisyona sahibiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik siyasetine değinen Lavrov, "Washington Orta Doğu'daki her türlü süreçte tekelini korumak istiyor. Bunun başarısız olduğunu defalarca gördük." dedi.

Lavrov, Katar ve Mısır'ın Gazze Şeridi ile ilgili teklifler yaptığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu ülkeler makul bir şey teklif ettiğinde, ön anlaşma sağlanıyor. Ancak sonrasında İsrail yönetimi ek şartlar ortaya koyuyor. Bu üzücü. Bu trajediyi acilen durdurmak, ateşkesi sağlamak lazım. Filistin topraklarındaki kriz, Lübnan-İsrail sınırına, Yemen ve Kızıldeniz'deki duruma yansıdı. Geniş çaplı bölgesel savaşı kışkırtmak isteyenler var. Bununla mücadele edilmesi gerekiyor."

Bakan Lavrov, Filistinliler arasında birliğin sağlanması, Hamas ile Fetih Hareketi'nin tartışmalardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

"Ukrayna ile müzakerelerde toprak takası söz konusu olamaz"

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine değinen Lavrov, müzakerelerde toprak takasının söz konusu olamayacağını belirterek, "Ateşkes ile toprak takasını konuşmak ciddi değil. Sorun toprak değil, çiğnenen insan hakları ile ilgili." dedi.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna konusunda dürüstçe anlaşmak istemediğini söyledi.

Lavrov ve İİT Genel Sekreteri Taha bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Riyad'da görüştü.

Filistin'deki durumun ele alındığı görüşmede, iki taraf da Gazze Şeridi'nde çatışmaların acilen durdurulmasını ve BM'nin kararları doğrultusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Rusya ve İİT arasında çeşitli alanlardaki etkileşimin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA

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