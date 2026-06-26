Leyla Aydemir Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
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Leyla Aydemir Davasında Cezalar Verildi

Leyla Aydemir Davasında Cezalar Verildi
26.06.2026 12:15
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Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili davada amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet ceza verildi.

AĞRI'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'tan 6 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme, diğer sanıkların beraatine karar verdi. Duruşma sonrası adliye önünde taraflar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018'de kayboldu. Aydemir'in kaybolduktan 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, amca Yusuf Aydemir, 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer amca M.A. ile baba Nihat Aydemir'in kuzeni M.A.A., köylüleri B.D., eşi H.D. ile Y.A. ve eşi A.A. ise beraat etti.

KARARA İTİRAZ

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yusuf Aydemir ile diğer sanıklar hakkında verilen hüküm, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Sanık Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar verildi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Leyla Aydemir'in amcasının tahliyesiyle ilgili karara itiraz etti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi 24 Aralık 2020'de aldığı kararla Cumhuriyet savcısının itirazını reddetti.

Leyla Aydemir davası, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, 2'nci duruşmanın ardından 7 sanığın da cezalandırılması için yeterli delil olmadığını belirterek, beraatlerine karar verdi. Mahkeme heyeti, istinaf yolunun da açık olduğunu bildirdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Leyla'nın annesi Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, dosyayla ilgili kararın esastan bozulması talebiyle Yargıtay'a müracaat etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Erdoğan Tunç'un itirazlarını haklı görüp dosyanın bozulmasını istedi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi bu itirazları kabul edip eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle dosyası bozdu.

AMCA TUTUKLANDI

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başladı. 16 Ocak'ta yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Yusuf Aydemir ile A.A., Y.A., B.D., H.D., M.A.A. katılırken, M.A. ise Kocaeli'den SEGBİS ile salona bağlandı. Tanıkların da ifadelerin tamamlanmasının ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Yusuf Aydemir hakkında 'Öldürme suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve kaçma şüphesinin varlığı' gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Mahkeme, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmaları kararını aldı.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın 4'üncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Aydemir, SEGBİS'le katılırken, tutuksuz sanıklar M.AA., B.D., H.D. ile Y.A. ve A.A., salondaki yerlerini aldı. Önceki duruşmada avukatlarını azleden Leyla Aydemir'in ailesi duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Yusuf Aydemir, "Suçsuz yere içeride yatıyorum" derken, tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkları suçsuz bulup beraatlerine karar verdi.

Duruşma sonrası adliyeden çıkan sanık yakınları karara tepki gösterdi. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in yakınları ile diğer sanık yakınlarının kavgasına adliye önünde bekleyen polisler müdahale etti.

Kaynak: DHA

Leyla Aydemir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leyla Aydemir Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika

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