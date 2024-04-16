Leylekler yuvaya döndü, fabrikada üretime ara verildi
SİVAS - Sivas'ta faaliyet gösteren ve dünya devi olarak adlandırılan araç firmalarına kam mili üreten ESTAŞ, baharın habercileri olarak bilinen leyleklerin gelişiyle birlikte, leyleklerin bacasında yuva yaptığı döküm ünitesinde üretimi durdurdu.
Türkiye'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından biri olan ve dünyaca ünlü araç firmalarına kam mili üreten ESTAŞ, yaklaşık 20 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte göç eden leylekler, fabrikanın bir bacasında kurmuş oldukları yuvalarına geri döndü. Yuvalarına dönen leyleklerin zarar görmesini istemeyen fabrika yönetimi, leyleklerin göç edeceği zamana kadar bacanın bulunduğu ünitede üretime ara veridi. Bacasında yuva bulunan döküm fabrikasının yanı sıra yerleşkenin birçok noktasına yapılan yuvalara da leyleklerin gelmesi bekleniyor.
ESTAŞ Döküm Fabrikası Müdürü Murat Aydın, leyleklerin yaklaşık 20 yıldır fabrikaya geldiğini ifade ederek, "Mart ayının yirmisinden sonra gelmeye başlıyorlar. Biz de bunu artık bir fabrikamızın uğru olarak değerlendiriyoruz. Yaklaşık on beş yıl önce burada bizim kazan vardı. Leyleklerin buraya gelip gitmesinden dolayı biz artık kazanları kapattık. Başka yere taşıdık. Dolayısıyla onlar için bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. Zaten çevremizde de gördüğümüz gibi biz de her ne kadar döküm fabrikası olsak da doğaya, tabiata mümkün olduğu kadar dikkat etmeye, temiz bakmaya çalışıyoruz. Osmanlı, 1189 yılında İzmir Ödemiş'te leylekler için vakıf kurmuş bir medeniyet. Biz de bu medeniyetin devamı olarak mümkün olduğu kadar hem leylekleri hem diğer doğaya, hayvanlara mümkün olduğu kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Geçen yıllarda yine farklı fabrikamızın farklı bölgelerinde leylekler için duvarlar oluşturmaya başladık. Şimdi onların bir tanesine de yine leylek gelmeye başladı" dedi.
"Onlar artık bizim bir uğurumuz oldu"
Leyleklerin geri gelişinin fabrikada sevinçle karşılandığını ifade eden Aydın, "Onlar artık bizim bir uğurumuz oldu. Çalışanlar da yazın geldiğini o leyleklerle ifade ediyor. 'Uğurumuz geldi. Yaz başladı' şeklinde konuşuluyor. Yurt dışından gelenler özellikle çok ilginç karşılıyor. İşte döküm fabrikasına gelmiş, döküm fabrikasının bacasında bir tane leylek. Çok ilgilerini çekiyor. Normalde leylekler doğada böyle temiz ortamlarda, insanların daha az yaşadığı yerlerde işte bacalarda, elektrik direklerinde daha sakin yerlerde yuva kuruyorlar. Dolayısıyla biz bu anlamda da çevreye ve doğaya saygılı bir firmayız. Muhtemelen leylekler de buranın havasını yaşanacak şeklinde düşünüyorlar ki geliyor diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.
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