LGS birincisi Bengisu Ece Bakırdere, Hindistan\'daki uzay programında 2 altın madalya kazandı

HİDİSTAN'ın başkenti Yeni Delhi'deki 108 ülkeden kız öğrencilerin yer aldığı uydu ve uzay keşif programı ShakthiSAT'ta Türkiye'yi temsil eden Bengisu Ece Bakırdere (18), alçak Dünya yörüngesine gönderilmek üzere tasarlanan 2 uyduya yaptığı katkılarla 2 altın madalyayla ödüllendirildi. Gelecekte kimya eğitimi almak istediğini belirten Bakırdere, "Hedefim ülkeme ilerleyen zamanlarda kimyada Nobel Ödülü kazandırmak" diye konuştu.

Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşu (ISRO) tarafından desteklenen uzay ve keşif programı Mission ShaktiSat'a 108 ülkeden yaklaşık 12 bin kız öğrenci başvurdu. Galatasaray Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi ve 2022 LGS Türkiye birincisi Bengisu Ece Bakırdere, yaptığı başvurunun ardından katıldığı mülakatı başarıyla geçerek Türkiye'yi temsil eden tek öğrenci oldu. 22 Ağustos'ta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Bakırdere, ISRO yetkililerinden 8 günlük eğitim aldıktan sonra Ay'a ve Dünya'nın alçak yörüngesine gönderilmesi planlanan 2 farklı uydunun tasarım çalışmalarında yer aldı. Tamamlanan uydulara katkı sunan öğrencilere altın madalya verilirken, Bengisu Ece Bakırdere Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirterek madalyalarıyla İstanbul'a döndü.

'BİNLERCE BAŞVURU İÇİNDE BİR SONRAKİ AŞAMAYA KATILMAYA HAK KAZANDIM'

Bengisu Ece Bakırdere, "Galatasaray Lisesinde 12'nci sınıf öğrencisiyim, 18 yaşındayım. 2022 LGS Türkiye birincisiyim. Projenin ismi Mission ShaktiSat. Bu proje kapsamında, 108 farklı ülkeden gelen kızlar olarak Ay'a ve aynı zamanda Dünya'nın alçak yörüngesine gönderilecek 2 farklı uydu tasarladık. Bu projenin asıl amacı, kadınların ve kızların uzaya olan ilgisini ve aynı zamanda uzaydaki etkinliğini artırmaktı. Biz hep beraber bir uydu tasarlama üzerine kurulu bir programa katıldık aslında. Ben öncelikle CV'mi gönderdim ve binlerce başvuru içerisinden bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazandım. Ardından uzun süreli bir eğitimden geçtim. Bu eğitimin ardından pek çok mülakata katıldım ve rakiplerimi de eleyerek Türkiye'yi temsil edecek tek kişi olarak bu programa katılmaya hak kazandım" dedi.

'108 ÜLKEDEN GELEN KIZ ÖĞRENCİLERLE DÜNYA REKORU KIRDIK'

Bakırdere, "Benim bu programdan önce elde ettiğim bazı başarılarım vardı. Öncelikle geçtiğimiz aylarda ISEF'te (International Science and Engineering Fair) Grand Award kazandım. Yine ülkemi temsil ediyordum orada. Aynı zamanda okulumda Nobel ödüllü Dr. David MacMillan'ı ağırlamıştım, kendisiyle beraber bir söyleşi yapmıştık. Onun öncesinde de yine Tayland'da Asya birincisi olmuştum kimya alanında. Sanırım bunlar beni etkiledi. Projeye 22 Ağustos günü Yeni Delhi'ye inerek Hindistan'da adımımı atmış oldum. Benim bu projeye gitme amacım, ülkemi Ay misyonunda daha iyi yerlere taşıyacak olan bilgiyi alıp ülkeme geri dönmekti. Orada olabildiğince tüm etkinliklere katıldım. En çok rolü almaya çalıştım. En iyi şekilde faydalanmak, en iyi şekilde bilgileri öğrenmek üzerine kurguladım kendimi. Şu anda da ülkemde ilerleyen zamanlarda iyi işler yapmak için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Proje süreci, biz oraya vardığımız zaman, tamamladığımız online eğitimlerin üzerine daha ağır ve daha kapsamlı eğitimler aldık. ISRO'nun, yani Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşunun, üst düzey yetkilileri bize konferanslar verdi, eğitimler verdi. Biz bu eğitimleri tamamladıktan sonra artık daha çok uydunun yapımına, uydunun tasarımına odaklandık. Çok yoğun bir şekilde uydunun parçalarını kendimiz söktük, taktık, öğrenmeye çalıştık, sorularımızı sorduk, problemleri çözmeye çalıştık. Uygulamalı eğitimlerimizi de bu şekilde tamamlayarak uydumuzu tasarladık. 108 farklı ülkeden gelen kızların uzay görevi ve uzay çatısı altında birleştiği ilk etkinlik oldu ve bu anlamda da biz bir dünya rekoru kırdık. Şu an rekor da benim ismim, Bengisu Ece Bakırdere olarak yayınlandı" dedi.

'TASARLADIĞIMIZ UYDU AY'A ÇIKTIĞI ZAMAN BİZE MESAJ GELECEK'

Bakırdere, "Benim için projenin en güzel kısmı ülkemi temsil etmekti açıkçası. Çünkü bambaşka bir sorumluluk gerektirdiğini gördüm bunun bana. Artık orada Bengisu olarak değil, Türkiye olarak bulunuyordum. Yaptığım her hareket, söylediğim her söz kendimden değil, ülkemden bir parçaydı. Bu noktada ağır bir sorumluluktu ama layıkıyla yerine getirmek için elimden geleni yaptım ve yaparken de çok keyif aldım. Bu madalyayı Seyşeller First Lady'sinden aldım. İleride ülkem için önemli yerlere geleceğime inandıkları için organizasyon komitesi bu ödülü bana özellikle First Lady'nin vermesini istedi. Ben de çok onore oldum bu durumdan. Bu madalya, uyduya kendi ellerimin değdiğinin, Ay'a çıkacak bu uydunun üzerinde Bengisu Ece Bakırdere'nin parmak izlerinin olduğunun kanıtı. Uyduyu tamamladıktan sonra artık bize bir ödül vermek istediler. Ödülümüz de şu: Kendi elimizin değdiği, kendi emeğimizi kattığımız bu uydu Ay'a çıktığı zaman bize bir mesaj gönderecek. Ben de bu mesajı ülkemi en iyi temsil etmek için kaleme aldım: 'Türkiye'nin geleceği güvenli ellerde. Gözümüz uzayda, göklerde. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bengisu Ece Bakırdere, Galatasaray Lisesi, Türkiye.' Mail adresimizi verdik. Uydu Ay'a çıktığı zaman yapacağı ilk şey, ilk görevi, gözlemlere başlamadan önce mesajlarımızı bize geri iletmek. Ben bileceğim ki bu mesaj benim mail kutuma düştüğünde, uydumuz Ay yörüngesine yerleşmiş bir şekilde görevine başlamaya hazır olacak. İlk yaptığı şey de benim mesajımı ülkeme ulaştırmış olmak" diye konuştu.

'HEDEFİM KİMYADA ÜLKEME NOBEL ÖDÜLÜ KAZANDIRMAK'

Hedefinin ileride Nobel ödülü kazanmak olduğunu da söyleyen Bakırdere, "Gelecekte kimya okumak istiyorum. Aynı zamanda astronomiyle de çift anadal, belki yüksek lisansımı astronomi alanında yapmak istiyorum. Benim hedefim ülkeme ilerleyen zamanlarda kimyada Nobel Ödülü kazandırmak. En önemli nokta, ülkeme, vatanıma, milletime hizmet edebilmek. Ben en iyi şekilde eğitimlerimi alıp tamamlayıp ülkem adına çabalamak, ülkeme, vatanıma, milletime hayırlı bir evlat olabilmek, yararlı olabilmek ve ülkemi en iyi noktalara taşımak istiyorum. Bu anlamda da elimden gelen tüm gayreti sarf edeceğime söz veriyorum" dedi.