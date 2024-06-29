LGS'de tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci büyük başarı elde etti - Son Dakika
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LGS'de tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci büyük başarı elde etti

LGS\'de tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci büyük başarı elde etti

Kayseri'de Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tüm sınav sorularını doğru cevaplayan Yazel Alevci, 500 tam puan alarak büyük bir başarı elde etti. Alevci, gelecekte savcı olmayı hedeflediğini belirtti ve çalışmanın önemini vurguladı. Ailesi ve öğretmenleri de bu başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

29.06.2024 17:32
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KAYSERİ'de Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tüm sınav sorularını doğru cevaplayan Yazel Alevci (14), "Emeklerimin karşılığını aldığım için gururluyum. İyi bir üniversiteye gidip, büyüyünce savcı olmak istiyorum" dedi.

Kentte, Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu öğrencisi Yazel Alevci, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı. Alevci, "Bu başarıyı düzenli çalışmama ve aynı şekilde kendimi çok zorlamadan, verimli çalışmaya borçluyum. Ailemi, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı mutlu ettiğim için ben de mutluyum. Onların da benim adıma mutlu olması beni iyi hissettiriyor" dedi.

'SINAVDAN ÇIKTIĞIMDA KÖTÜ BİR SONUÇ BEKLİYORDUM'

LGS sınavında tam puan almayı beklemediğini söyleyen Alevci, "Sınavdan çıktığımda kötü bir sonuç bekliyordum. Tüm soruları doğru cevapladığımı öğrenince, ben de herkes gibi şaşırdım. Emeklerimin karşılığını aldığım için gururluyum. İyi bir üniversiteye gidip, büyüyünce savcı olmak ve geleceğimi garantilemek istiyorum" diye konuştu.

Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan Yazel Alevci şöyle konuştu:

"Çalışmak için çalışmasınlar. Kendilerine fayda sağlamak için olabildiğince verimli çalışsınlar. Okul kurslarına ve etütlerine katılıyordum. Eve geldikten sonra da 2-3 saat çalışıyordum. Bu çalışmayla kazandım."

'BİR ANNE OLARAK ÇOK GURURLUYUM'

Yazel'in annesi Hatice Alevci ise "Kızımın sonucunu gördüğümde çok mutlu oldum. Heyecanım vardı. Beklediğimiz bir şeydi. Çok gayretli olduğunu biliyoruz. Hocaları da çok emek verdi. Desteklerinin sonucunu aldılar. Ben de bir anne olarak çok gururluyum. Yazel'in üzerine çok gitmedim. Dersleri ve ödevleriyle alakalı her zaman rahat bıraktım. Sadece motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştım ve sonucunu aldım. Diğer velilerin de çocuklarını özgür bırakmalarını tavsiye ederim. Çevremizden de güzel tepkiler aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kayseri, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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