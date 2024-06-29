LGS'nin altın çocuğu, birinciliğini Torosların eteğinde öğrendi - Son Dakika
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LGS'nin altın çocuğu, birinciliğini Torosların eteğinde öğrendi

Mersin Erdemli'de yaşayan Mehmet İlvan, stresten uzak hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi sınavında, tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. İlvan, birinciliğini Toros dağlarının eteğinde 1500 rakımlı Tozlu Yaylasında öğrendi. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve eşi Derya Kara, Türkiye birincisi İlvan'ı cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

29.06.2024 16:56
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LGS'nin altın çocuğu, birinciliğini Torosların eteğinde öğrendi

LGS Türkiye Birincisi Mehmet İlvan:

"Telefon kullandım, ders videosu da izledim, normal videoda ama hiç stres yapmadım"

MERSİN - Mersin Erdemli'de yaşayan Mehmet İlvan, stresten uzak hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi sınavında, tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. İlvan, birinciliğini Toros dağlarının eteğinde 1500 rakımlı Tozlu Yaylasında öğrendi.

2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sisteminin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayan Erdemli Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu 8-F sınıfı öğrencisi İlvan, 500 tam puan aldı.İlvan, Türkiye birincisi olduğunu Toros dağlarının eteğinde 1500 rakımlı Tozlu Yaylasında öğrendi. İlvan'ı ilk tebrik edenden ise Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve eşi Derya Kara oldu. Başkan Kara, aynı zamanda Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi öğrencisi Türkiye birincisi İlvan'ı cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

"Günlük 100 soru çözüyordum"

İlk başlarda derslere çok yüklenmediğini, soru çözerek ilerlediğini belirten Mehmet İlvan, "Günlük 100 soru çözüyordum. Genellikle paragraf soruları çözdüm zor olacağını biliyordum. Türkçe'ye de çok ağırlık verdim ilk başta. Birinci dönemin ortalarına doğru deneme sınavlarına başladık. Sorularının üzerine soru koyarak devam ettim. Daha çok fen ve Türkçe'ye ağırlık verdim. Daha önceden matematik temelim vardı. Arada sayfa açıp test çözüyordum. En son hafta 4 tane deneme sınavına girdiğim oldu. Sabah, öğlen, ikindi, akşam. Ama ondan sonra hiç test çözmedim" dedi.

"Telefonumu kullandım, tuşlu telefona geçmedim, stres yapmadım"

Stresten uzak kaldığını, ailesinin de bu konuda destek olduğunu anlatan İlvan, "Stres yapmadım video da izledim. Telefonumu kullandım, tuşlu telefona geçmedim. Sosyal medyam yoktu ama youtube kullanıyordum, izliyordum. Ders videosu izliyordum, normal video da izliyordum. Çok stres yapmadım yani. Ful yapacağımı düşünmüyordum. Ama kesinlikle 490 üzeri bekliyordum. Ankara Fen veya gelirse İstanbul düşünüyordum. Ful olunca İstanbul düşünüyorum. İstanbul Erkek Lisesi veya Kabataş Erkek Lisesi'ni düşünüyorum. Ailem yüklenmedi, hiçbir zaman sen yapamazsın demediler. veya yapamazsan böyle olur, şöyle olur demediler. Sen yaparsın, çok iyi yapamazsan da sen bir yere yine gidersin dediler. Ben de öyle yaptım, ailem yüklenmeyince de stres yapmadım" diye konuştu.

"Mehmet rahattı, biz ona baskı hissettirmedik'

Baba Mustafa İlvan da, "Zorlamadık, kendi rahat bir programı vardı çalıştı. Bizde destekledik. Eksik olduğu dersler olsun, diğer konular olsun yardımcı olduk. Mehmet rahattı, biz ona baskı hissettirmedik. İyi bir sonuç aldı, denemelerde fena değildi. Okul idarecileri olsun, öğretmenler olsun, rehberlik olsun gereken desteği verdiler"ifadelerini kullandı.

Anne Sümeyye İlvan ise "Oğluma güveniyordum. Tam puan çekeceğine inanıyordum. Hiç bir şekilde sınav baskısı yapmadım, yaptırmadım" şeklinde konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da eşi Derya Kara ile birlikte, Türkiye birincisi Mehmet İlvan'ı 1500 rakımlı Tozlu Yaylası'ndaki evinde ziyaret ederek cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Başkan Kara, "Mehmet'i tebrik ediyoruz. Erdemlimizin gururu oldu. Gelecekteki hayatında başarılarla gururlanacağız İnşallah" diyerek hediyesini takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel LGS'nin altın çocuğu, birinciliğini Torosların eteğinde öğrendi - Son Dakika

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