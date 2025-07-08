Li Qiang\'dan BRICS Zirvesi\'nde Ekonomik İşbirliği Çağrısı

RIO DE JANEIRO, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, dışa açık dünya ekonomisinin inşasında kararlı olunması çağrısı yaptı ve tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıkılmasını istedi.

Li, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'nin pazar ve pazartesi günleri düzenlenen genel oturumlarında yaptığı konuşmalarda sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Li, çok taraflılığın güçlendirilmesi, yapay zeka, çevre ve iklim değişikliği ve küresel sağlık gibi konulara da değindi. Oturumlara BRICS üyesi ve ortağı olan ülkelerin yanı sıra konuk ülkeler ve uluslararası örgüt temsilcileri de katıldı.

Mevcut uluslararası ekonomik ve ticari düzenin ve çok taraflı ticaret sisteminin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Li, küresel ekonomik toparlanma sürecinin güçlükle ilerlediğinin altını çizdi. Çin Başbakanı büyük BRICS işbirliğinin, örgütün kuruluş amacına sadık kalması, zamanın ihtiyaçlarını karşılaması, çok taraflılığı destekleyip uygulaması, eşit ve açık bir uluslararası ekonomik ve ticari düzenin kurulmasını teşvik etmesi, Küresel Güney'de güç birliği yapması ve küresel istikrar ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Li, Büyük BRICS işbirliğinin, Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkelerini desteklemesi, ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını teşvik etmesi gerektiğini de ifade etti.

BRICS Ülkelerinde Özel Ekonomik Bölgelerin Teşviki için Çin İşbirliği Merkezi'nin bu yılın başlarında kurulduğunu kaydeden Li, ortaklaşa işbirliği ağı oluşturmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Tüm taraflara uluslararası mali işbirliği düzeyinin artırılması konusunda kararlı olma çağrısı yapan Li, Yeni Kalkınma Bankası'nın genişletilip güçlendirilmesini desteklediklerini belirtti. Li, nitelikli Küresel Güney ülkelerinin Çin'in finans piyasasına yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Dünya Bankası'nın öz kaynak incelemesi ve Uluslararası Para Fonu'nun kota payı düzenlemesinde ilerleme kaydedilmesi gerektiğine işaret eden Li, gelişmekte olan ülkelerin temsilinin artırılması ve sesinin daha güçlü duyulmasının sağlanması çağrısı yaptı.

Büyük BRICS işbirliğinin, ekonomik büyüme konusunda yeni ve büyük fırsatlar getirmesi gerektiğini belirten Li, dijital ve yeşil ekonomiler gibi yükselen alanlarda işbirliği yapılarak tüm sektörlere güç verip her haneye fayda sağlamak ve Küresel Güney ülkelerinin kapasite inşalarını güçlendirmelerine yardımcı olmak üzere yapay zekanın etkin biçimde kullanılması gerektiğini söyledi.

Küresel Kalkınma İnisiyatifi çerçevesinde Küresel Güney'in dijital kalkınmasına yönelik bir girişim oluşturacaklarını ifade eden Li, bu bağlamda önümüzdeki beş yıl içinde Küresel Güney ülkelerine dijital ekonomi ve yapay zeka alanlarında 200 ayrı eğitim programı sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Li ayrıca tüm ülkeleri temmuz ayı sonlarında düzenlenecek Dünya Yapay Zeka Konferansı'na davet etti.

Küresel iklim, çevre ve sağlık sektörlerinde artan belirsizliklerin getirdiği risklere dikkat çeken Li, uluslararası toplumun geniş çaplı bir uzlaşıya varması, proaktif adımlar atması ve ortak zorlukların üstesinden gelmek üzere birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Li, uluslararası topluma iklim değişikliğiyle mücadelede küresel sinerjiyi güçlendirme, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması'nı kararlılıkla uygulama, ortak, ancak farklı sorumluluklar ilkesini koruma ve temiz enerji, karbon piyasaları ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirme çağrısı yaptı.

Li, bu çerçevede gelişmiş ülkelerin, iklim değişikliğinin finansmanı ve teknoloji transferi gibi alanlara yönelik taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Li, dünya ülkelerinin, çevre ve ekolojinin korunmasında daha somut ilerlemeler kaydetmesi, insanoğlu ve doğa arasındaki uyumlu şekilde bir arada yaşama ilkesini desteklemesi, sistematik bir yönetişim yaklaşımını savunması ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'ni daha iyi uygulaması gerektiğini söyledi.

Ayrıca halk sağlığı sistemlerine yönelik kapasite geliştirmenin desteklenmesi çağrısında bulunan Li, uluslararası toplumdan, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel sağlık yönetişiminde koordinasyon rolünü devam ettirmesine destek vermesini, BRICS Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi gibi platformlardan tam olarak yararlanmasını ve Küresel Güney ülkelerine daha fazla kamu malı sağlanmasını istedi.

Her zaman taahhütlerini yerine getirdiklerini ve imkanları çerçevesinde küresel ihtiyaçlara aktif olarak katkıda bulunduklarını kaydeden Li, somut adımlar atmaya, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve daha yeşil, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir küresel kalkınmayı teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda BRICS Liderlerinin Yapay Zekanın Küresel Yönetişimine İlişkin Bildirisi ve BRICS Liderlerinin İklim Finansmanına İlişkin Çerçeve Deklarasyonu kabul edildi.