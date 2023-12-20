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Liberya, Gazze'deki ateşkes talebine 'evet' oyu kullandı - Son Dakika
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Liberya, Gazze'deki ateşkes talebine 'evet' oyu kullandı

Liberya, Gazze'deki acil ateşkes talebi için kullandığı 'hayır' oyunu 'evet' olarak değiştirdi. Devlet Başkanı George Weah'in talimatıyla atılan adım, liderlerinin barıştan yana olduklarını gösterdi.

Liberya, Gazze\'deki ateşkes talebine \'evet\' oyu kullandı
20.12.2023 - 12:09,  Güncelleme: 12:26
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Batı Afrika ülkelerinden Liberya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acil ateşkes talebi için kullandığı "hayır" oyunu "evet" olarak değiştirdi.

Gazze'deki ateşkese karşı çıkan 10 ülkeden biri olan Liberya'nın Dışişleri Bakanlığı, oyunu, Genel Kurul aracılığıyla değiştirdi ve ateşkese "evet" oyu kullandı.

Enformasyon Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı George Weah'in talimatıyla atılan adımın, liderlerinin her zaman barıştan yana olduğunu gösterdiğini belirtti.

Açıklamada, Liberyalı diplomatların Genel Kurulda kullandığı oyun, Weah'in rızasını yansıtmadığı vurgulandı.

Sadece 10 ülke "hayır" oyu kullandı

Liberya, ateşkese karşı oy kullanan tek Afrika ülkesiydi.

Gazze'de acil ateşkes talebiyle 13 Aralık'ta Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı, 153 ülkenin desteğiyle ezici çoğunlukla kabul edilmişti.

İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay karar tasarısında karşı çıkan ülkeler olmuştu.

Kaynak: AA
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