Libya\'da Susuzluktan Hayatını Kaybeden Sudanlı Göçmenin Cesedi Bulundu

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Libya'nın güneyinde çölde susuzluktan hayatını kaybeden Sudanlı bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Libya İlk Yardım Servisi Biriminin Kufra Şubesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Savcılığının Kufra'nın güneyindeki çölde; kente 49 kilometre uzaklıkta bir ceset bulunduğuna yönelik ihbar aldığı belirtildi.

Adli tıp doktoru, polis ve savcılık yetkililerinden oluşan bir ekibin bölgeye intikal ettiği, bulunan cesedin Sudanlı bir düzensiz göçmene ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ilk incelemelere göre Sudanlı göçmenin susuzluktan hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.