Lise Öğrencilerinden Yangın Kaçış Sistemi

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Kayseri'de lise öğrencileri, yangın sırasında binalardan çıkışı kolaylaştırmak amacıyla "Kaçış Güzergahı" adını verdikleri lazer sistemli cihaz geliştirdi.

50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Senanur Şahin, Yakub Varol, Feyza Ecrin Öztürk, İremsu Ceylan, geçen yıl bilişim teknolojileri öğretmeni Can Evren Yıldız ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılmak için çalışma yapmaya karar verdi.

Farklı kategorilerde inceleme yapan öğrenciler, daha sonra "Afet Yönetimi" kategorisinde üretim ve AR-GE sürecine başladı.

İki ay içinde "Kaçış Güzergahı" ismini verdikleri ürünü ortaya çıkaran öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait simülasyon odasında ekiplerle deneme yaparak test aşamasını başarıyla sonuçlandırdı.

Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması "Afet Yönetimi" kategorisinde üçüncü olan sistem, daha önce yerleştirildiği oda ve koridorlarda dumanı algıladıktan sonra lazer ışıklarla çıkışa doğru yönlendirme yapıyor.

İnsanlar yoğun dumanda lazer çizgisini takip ederek çıkışı bulabilecek

Projede yer alan öğrencilerden Yakub Varol, AA muhabirine, projenin kapalı alan yangınlarında yönünü bulamayanlar için geliştirildiğini söyledi.

Birçok kişinin yangın anında binadan çıkışı bulamadığı için hayatını kaybettiğine dikkati çeken Varol, şöyle konuştu:

"Kapalı alanlarda yangın sırasında yoğun duman görüş mesafesini engelliyor. Günümüzde de bunu görüyoruz ve birçok kişi bu yüzden yaşamını yitiriyor. Bizler de buna bir çözüm geliştirmek istedik ve lazerleri kullandık. Lazerler havada herhangi bir iz bırakmazken partiküllerden yansıyarak dumanda düz bir çizgi oluşturuyor. Bireylerde bu çizgiyi izleyerek çıkışlara varıyor. Sistemimizi oda köşelerine ve koridor sonlarına çıkışa bakacak şekilde konumlandırıyoruz. Duman tespiti anında lazerlerimiz aktif hale geliyor. Duman partiküllerinden yansıyan lazerler düz bir ışık çizgisi oluşturuyor. Bireyler de bu ışık çizgisini takip ederek çıkış noktasına varmış oluyor. Takım olarak uzun bir AR-GE süreci geçirdik. Projeyi de yapmamız 2 ay sürdü. Sistem bittiğinde birtakım testler gerçekleştirdik."

İtfaiye ekiplerinin de projelerini beğendiğini dile getiren Varol, "İtfaiye ekipleri bizlere çok yardımcı oldu. Bundan sonra projemizi daha da geliştirerek binalarımızda görmek istiyoruz. Gerek üretim gerekse yürürlüğe girmesi noktasında desteğe ihtiyacımız var. Patent sürecinde de sona doğru yaklaşıyoruz." dedi.

"İnsanlık adına güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz"

Öğrencilerden Senanur Şahin de projedeki amaçlarının kapalı alanlarda meydana gelen yangınlarda çıkış tahliyesini kolaylaştırmak olduğuna dikkati çekti.

Projelerini geliştirmek istediklerini anlatan Şahin, "Gündemimizde olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangına çözüm üreten bir proje. Haberlerde yangın sırasında kapalı alanlarda yoğun dumanda insanların yönlerini bulamayıp tahliyelerini gerçekleştiremediğini görüyorduk. Bizim projemiz de buna çözüm üretiyor. Bizler de bu tür olayların tekrar yaşanmaması için projemizi insanların yararına sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.