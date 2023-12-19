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Liseli öğrenci arkadaşlarına tabancayla ateş ederek kovaladı - Son Dakika
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Liseli öğrenci arkadaşlarına tabancayla ateş ederek kovaladı

Küçükçekmece'de bir lise öğrencisi, arkadaşlarıyla sokak ortasında çıkan tartışma sonucunda tabancayla ateş ederek 2 kişiyi yaraladı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Liseli öğrenci arkadaşlarına tabancayla ateş ederek kovaladı
19.12.2023 - 09:39,
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KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre, sokak ortasında toplanan liseli 7 kişilik grup arasında çıkan tartışmada B.G., kendisine tokat atan arkadaşlarına tabancayla ateş ederek kovaladı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, polis şüpheli B.G.'i yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin arkadaşlarını tabancayla kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, pazar günü saat 15.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.G., Utku A. ve Ali N.'nin de bulunduğu lise öğrencisi 7 arkadaş, sokakta bir araya geldi. Bu sırada B.G. ile bir arkadaşı arasında kız arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası, arkadaşının kendisine tokat atmasına tepki gösteren B.G., belinden çıkardığı tabancayla arkadaşlarına ateş ederek kovalamaya başladı. Kurşunların isabet ettiği Utku A. ve Ali N. yaralandı. B.G. ise bir süre sonra kovalamayı bırakarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan Ali N.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, Utku A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli B.G.'i yakalamak için çalışmaları devam ediyor. B.G.'nin eline aldığı tabancayla arkadaşlarını kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÇOCUK CANINI KURTARMAK İÇİN ATEŞ EDİYOR"

Olaya tanık olan esnaf Sadettin Kara, "Gördüğümüz kadarıyla 5 kişi bir çocuğa saldırıyor. Çocukta canını kurtarmak için silah çekiyor, ateş ediyor. Biri kolundan, diğeri göğsünden yaralanıyor" dedi.

Olayı gören Mustafa Uzun, "Arkadan 3 el silah sesi duydum. Ardından yaralılar ile birlikte 3-4 kişi geçti. Vuran kişi arkalarından silahla gidiyordu. 2 kişi yaralanmış, birinin durumu ağırmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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