Liseliler \'Gazzeli Çocuk\' şarkısıyla tek yürek oldu

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İZMİR'in Bornova ilçesindeki Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi 'nde görevli Edebiyat Öğretmeni Serdar Bozkır (43), Filistin 'de yaşanan savaşa tepkilerini dile getirmek için sözlerini yazıp, bestelediği 'Gazzeli Çocuk ' isimli şarkısını öğrencileriyle seslendirdi. Bozkır, "Orada bir soykırım var. Orası, insanlığın yarası. Tek ses, tek yürek olursak, barışın gelmesine, insanların ailelerine ulaşmasında bu şarkının bir etkisi olursa çok mutlu olurum" dedi.

Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi'ndeki 19 yıllık edebiyat öğretmeni, 2 çocuk babası Serdar Bozkır, 'Gazzeli Çocuk' isimli bir şarkı yazıp, besteledi. Toplumsal konulara duyarlı olduğunu dile getiren ve 120'den fazla bestesi olduğunu anlatan Bozkır, Gazze'deki bebek ölümlerinden etkilenip, hazırladığı şarkıyı öğrencileriyle paylaştı. Öğrencileri tarafından kısa zamanda ezberlenen şarkıyı onlarla birlikte seslendiren Bozkır, "Toplumsal konulara her zaman hassasiyetim vardır. Şehit haberlerinden etkilenirim. Gazze'de 75 yıldır bu savaş devam ediyor. Sadece son 1 yılını izledik. Doğu Türkistan'ı yakından takip ediyorum. Gazze'deki olayları izleyip etkileniyordum ve geceleri uyuyamadığım oluyor. Bir gecede hazırladığım şarkımı öğrencilerimle paylaştım. Hepsi destek verip, hassasiyetini dile getirdi. Onlarla da çalıştık" dedi.

'HERKES EMPATİ KURSUN İSTİYORUM'

Filistin'deki ölümlere daha fazla insanın tepki göstermesi gerektiğini dile getiren Bozkır, "Bu şarkıyı duyurmak istiyorum. Hassasiyet artsın, herkes empati kursun istiyorum. İyiler ile kötülerin savaşında iyilerin yanında olmak gerekir. Cumhurbaşkanımız da geçen 'Boykot' diye bir parça paylaştı. Bunu şarkıyı da paylaşırsa ve bu sayede daha çok kişiye ulaşırsa güzel olur. Orada bir soykırım var. Orası, insanlığın yarası. Tek ses, tek yürek olursak, barışın gelmesine, insanların ailelerine ulaşmasında bu şarkının bir etkisi olursa çok mutlu olurum" diye konuştu.

'FARKINDALIK YARATACAĞINA İNANIYORUM'

9'uncu sınıf öğrencisi Gökmen Demir (15) şarkının sözlerinden örnekler vererek, "Serdar Hoca ile derslerimizde Gazze'yi konuşuyoruz. Onun görüp, bizim göremediğimiz şeyleri paylaşıyordu. Şarkısını dinletti. Çok etkilendim. Gazze'de yaşanan olayları bir nebze de olsa hissetmiş olduk" dedi. 12'nci sınıf öğrencisi Bahar Karaca (17) ise "Elimizden hiçbir şey gelmiyor ama farkındalık yaratmak için böyle etkinliklere katılmak ve sesimizi duyurmak bence çok önemli. Sosyal medyada Gazze ile ilgili birçok paylaşım zaten yapıyoruz. Bu şarkının da bir farkındalık yaratacağına inanıyorum" diye konuştu. 10'uncu sınıf öğrencisi Reyhan Yılmaz (14) da "Soykırımın duyurulması bizim için önemli. Onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu insan haklarının ihlali politikacıların yaptıkları, sivillerin suçu değil. Orada ölen bebekler ve zarar gören insanlardan biz de sorumluyuz. Hepimiz insanız" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ

'Gazzeli Çocuk' şarkısının sözleri şöyle:

"Gazzeli çocuk, gamzeli çocuk/Yıkıntılarda ne gezersin/Gazzeli çocuk, gamzeli çocuk/Kir toz içinde meleksin/Gazzeli çocuk, gamzeli çocuk/Bu dünyadan geçersin/Gazzeli çocuk, gamzeli çocuk/Sen dünyadan güzelsin/Aldım verdim ben seni yendim/Yenmeye geldim kötülük/Gazzeli çocuk, gamzeli çocuk/Neden beni üzersin/Gazzeli çocuk, gamzeli çocuk/Haklısın bana küsersin/Gazzeli çocuk, gamzeli çocuk/Bu dünyadan değilsin/Gazzeli çocuk, gamzeli çocuk/Sen cennette meleksin/Aldım verdim ben seni yendim/Yenmeye geldim kötülük/Sen kaybettin kötülük/İyiliği yenemez kötülük/Yanına kalmaz kötülük/Haklıyı yenemez kötülük/Kötülük/Aldım verdim."