Zülfü Livaneli\'den “Yiğidim Aslanım” açıklaması: Kimse altında bir şey aramasın

Sanatçı Zülfü Livaneli, “Yiğidim Aslanım” adlı eserinin YENİ Parti mitinglerinde artık kullanılmaması yönündeki talebine açıklık getirdi. Livaneli, kararın herhangi bir siyasi gerekçeye dayanmadığını belirterek, parçanın mitinglerde çok fazla tekrarlanması nedeniyle böyle bir ricada bulunduğunu söyledi.

Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yiğidim Aslanım”ın bir ağıt olduğunu vurgulayarak, mitinglerde ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek eserlere yer verilmesini istediğini ifade etti.

“TEK GEREKÇE BU"

Livaneli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasda, “Yiğidim Aslanım adlı ağıt mitinglerde çok tekrarlandığı için Livaneli, Yeni Parti'den artık çalınmamasını rica etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ünlü sanatçı, söz konusu talebinin altında farklı bir anlam aranmasına karşı çıkarak, “Buradaki tek gerekçe, ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın” dedi.