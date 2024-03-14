Londra'da İsrail saldırılarında ölen çocuklar anıldı

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Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplanan eylemciler, burada akşam namazı kıldıktan sonra alanda toplananlara iftarlık dağıttı.

Filistin Gençlik Hareketi, Filistin İçin Sağlık Çalışanları, Britanya Filistinli Forumu ve Filistin İçin Basın Çalışanları platformlarının organize ettiği anma etkinliğinde Avustralya Yeşiller Partisi Milletvekili Jenny Leong konuşma yaptı.

Ülkesinin de sömürge dönemi yaşadığını belirten Leong "Ülkemizdeki Filistinlilerle ve şu an yaşanan soykırımın mağduru Filistinlilerle dayanışma içindeyiz." dedi.

Dünyadaki siyasi liderlerin Gazze'de yaşananlara gözlerini kapattığını söyleyen Leong, halkların ise Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Avustralya Başbakanının seçim ofisi önünde 7 Ekim 2023'ten bu yana 24 saat süren eylem yapıldığını ifade eden Leong, Avustralya hükümetinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğini keserek ve ateşkes çağrısı yapmayarak ahlaki sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladı.

Leong, Avustralya'da Filistin'e destek eylemlerinin "nefreti yaydığı" gerekçesiyle engellenmek istendiğini hatırlatarak "Ateşkes çağrısı yapmak nefreti yaymanın tam zıddıdır." diye konuştu.

İngiltere parlamentosunda bağımsız milletvekili olarak bulunan Claudia Webbe de konuşmasında, Filistin'le dayanışma eylemlerinin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

"İsrail, açlığı savaş silahı olarak kullanıyor." diye konuşan Webbe, ülkedeki siyasi liderlerin halkın sesini duymadığına dikkati çekti.

Webbe, Filistin'e destek verenlerin "aşırılık yanlısı" olarak yaftalandığını da vurgulayarak "Gazze halkıyla dayanışma içinde olmak yanlış değildir, soykırımın bitmesini istemek yanlış değildir, Filistinlilerin öldürülmesini durdurmak istemek yanlış değildir. Sizler doğru olanı yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de halkın yüzde 80'inden fazlasının ateşkes istediğine işaret ederek Webbe, "Mücadelemizi sokaklardan, mahallelerimizden çıkarıp oy sandığına taşıyacağız. Rishi Sunak ve Keir Starmer'ın halkımızı yenmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Webbe, Filistinliler özgür olmadan dünya halklarının özgür olamayacağını belirterek "O yüzden 'Özgür Filistin' diye bağırıyoruz." dedi.