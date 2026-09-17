Los Angeles’tan Sinop’a yerleşti, Türk yemeklerine hayran kaldı - Son Dakika
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Los Angeles’tan Sinop’a yerleşti, Türk yemeklerine hayran kaldı

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Los Angeles’tan Sinop’a yerleşti, Türk yemeklerine hayran kaldı
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ABD'nin Los Angeles kentinden Türk eşinin memleketi Sinop'a yerleşen Craig Burns, Türk mutfağına tutkusunu Instagram'da paylaştığı videolarda dile getiriyor. Sinop mantısı ve palamutu çok beğendiğini anlatan Burns, Türk yemeklerinin, aşırı işlenmiş Amerikan yemeklerinden daha güzel olduğunu ifade ediyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - ABD'nin Los Angeles kentinden Türk eşinin memleketi Sinop'a yerleşen Craig Burns, Türk mutfağına tutkusunu Instagram'da paylaştığı videolarda dile getiriyor. Sinop mantısı ve palamutu çok beğendiğini anlatan Burns, Türk yemeklerinin, aşırı işlenmiş Amerikan yemeklerinden daha güzel olduğunu ifade ediyor.

Instagram hesabında "Türkiye'ye aşık bir Amerikalı" yazan Craig Burns, eşinin memleketi Sinop'ta Türk mutfağına ilişkin videolar kaydederek, paylaşıyor. Soğuk baklavadan trileçeye, lahmacundan roka salatasına kadar onlarca yemeğe ilişkin övgü dolu videolar hazırlayan Burns, bir videosunda, "Türk mutfağında yemek bir olay, bir kutlama" ifadesini kullanıyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Burns, Sinop'un doğal güzellikleri, denizi ve sakin yaşam tarzından etkilendiğini söyledi. Emekli olduğunu belirten Burns, Sinop'ta ve diğer illerde restoranları gezerek yöresel yemekleri deneyip bu anları video çekerek kaydettiğini anlattı.

Sinop'a yerleşme kararında eşinin Sinoplu olmasının etkili olduğunu belirten Burns, eşiyle birlikte nerede yaşayabileceklerini konuştuklarını ve Sinop'u tercih ettiklerini söyledi. "Şu an için bir işim yok. Emekliyim. Restoranlara gidip onların yemeklerini deniyorum ve videolarını yapıyorum" diyen Burns, Sinop'ta yaşamaktan memnun olduğunu ifade etti.

"TÜRK YEMEKLERİ DAHA DOĞAL VE TAZE"

Türk mutfağını Amerikan mutfağıyla karşılaştıran Burns, Türk yemeklerinin daha doğal ve taze, ülkesinin yemeklerinin ise işlenmiş gıdalar olduğunu kaydetti. Burns, "Türk yemekleri, Amerikan yemeklerinden daha güzel. Çünkü Amerika'daki yemekler fabrikadan çıkmış gibi oluyor. Çoğu paketli ürün oluyor. Ama Türkiye'de yemekler daha doğal ve daha taze" değerlendirmesini yaptı.

Sinop mutfağından özellikle mantıyı beğendiğini dile getiren Burns, "Sinop mantısı çok güzel. Özellikle cevizli ve yoğurtlu mantı" dedi.

"HAMSİYE GÖRE PALAMUDU TERCİH EDİYORUM"

Sinop'un balık kültürüne de değinen Burns, hamsi yerine palamudu tercih ettiğini söyledi.

Sinop'un doğal yapısının kendisine Amerika'daki çocukluk yıllarını hatırlattığını anlatan Burns, kentin bu yönüyle kendisine tanıdık geldiğini belirtti.

Burns, kentin doğasının memleketi Seattle Tacoma'ya çok benzediğini anlatarak, "Kesinlikle aynı iklim. O yüzden Sinop'u da seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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