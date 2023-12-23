LÖSAM Yılbaşı Kermesi Lösemili Çocuklara Yardım İçin Düzenlendi

SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) yararına kendilerini 'Altın Kız' grubu olarak adlandıran gönüllü kadınlar yılbaşı kermesi düzenledi. Kermes geliri tamamen lösemili çocuklara bağışlanacak.

Atakum ilçesindeki Türk-İş mevkiinde bulunan alışveriş merkezinde gerçekleştirilen kermese kendilerine 'Altın Kız' grubu diyen öğretmen, avukat, doktor ve iş insanlarından oluşan gönüllü kadınlar hazırladıkları reçel, Noel bebeği, kapı süsleri ve hırka gibi birçok ürünü satışa sundu. Kermes 23-28 Aralık tarihleri arasında AVM'nin en üst katında bulunacak. LÖSAM'ın 'Altın Kız'larıyla birlikte lösemili çocuklar için kermes düzenlediklerini belirten LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, 'Bu yıl 20'ncisini düzenlediğimiz 'Yılbaşı Özel Kermesi'ndeyiz. O kadar güzel ürünler hazırladık ki, 1 yıl boyunca atölyede LÖSAM'ın altın kızlarıyla çalıştık. Reçelinden patiğine kadar her şeyi özenerek ve yılbaşı konseptine uygun olarak hazırladık. Türk-İş'de bulunan AVM'nin en üst katında kermesimizi açtık. Samsun halkının duyarlı olduğunu biliyorum. Vatandaşlarımız çıksın çıksın gelsin. Onların da katkısı olsun. O kadar güzel insanlar geliyor ki buraya, teyzelerimiz ve amcalarımızın ellerinde bir şeyler ve buraya veriyorlar. 'Bunlar da bizden olsun' diyorlar. Onlar da bizi çok mutlu ediyor. LÖSAM'ın altın kızlarıyla beraber bu ürünleri 1 yıl boyunca hazırladık. Şimdi gelen geliri lösemili çocuklarımızın ve ailelerinin ihtiyaçları için karşılayacağız. Ayrıca kermesimiz 23-28 Aralık tarihleri arasına kadar açık olacakö dedi.