Lösemi Hastası 7 Yaşındaki Nisa Nehir Batar, Etkinliklerle Lösemiyi Yendi

KAYSERİ'de 2021'de lösemi teşhisi konulan 7 yaşındaki Nisa Nehir Batar, gittiği piyano, bale ve çeşitli kurslarla lösemiyi yendi. Nisa Nehir Batar, "Diğer arkadaşlarım için dua ediyorum. Önce baleye sonrasında piyanoya gidiyorum. Ayrıca jimnastik, badminton ve akıl oyunları ile de ilgileniyorum. Günüm böyle geçiyor. Bu etkinlikler benim için çok faydalı oldu" dedi.

Kayseri'de yaşayan Nisa Nehir Batar, 2021'de yüksek ateş nedeniyle ailesi tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada yapılan incelemenin ardından Nisa, gereken tetkiklerin yapılması için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirildi. Nisa'ya burada yapılan tahliller sonucunda 'Akut Lenfoblastik Lösemi' teşhisi konuldu. Hastanede tedaviye alınan çocuk, bir süre kemoterapi aldı. Anne Hilal Batar, Nisa ile birlikte hastalığını atlatabilmesi için birçok etkinliğe katıldı. Nisa, gittiği piyano, bale ve çeşitli kurslarla 2 yıl süren tedavisinin ardından bu yılın ağustos ayında lösemiyi yendi. Nisa Nehir Batar, "2'nci sınıfa gidiyorum. Küçük bir kız kardeşim var. Ödev, boyama, resim yapıyorum ve kitap okuyorum. Hafta sonlarında baleye gidiyorum. Diğer arkadaşlarım için dua ediyorum. Onlar da buraya gelsin, herkes iyileşsin. Önce baleye sonrasında piyanoya gidiyorum. Ayrıca jimnastik, badminton ve akıl oyunlarına da gidiyorum. Günüm böyle geçiyor. Bu etkinlikler benim için çok faydalı. Spor yapıyorum. Hastalığımı bu etkinlikleri yapıp savaşarak kazanacağım" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN MORAL VE MOTİVASYON'

Hilal Batar (36) ise, "Şu anda kızımın tedavisi bitti. Takip aşamasındayız, devam ediyoruz. Uzun bir sürecimiz var. 2021 yılının Ocak ayında başlayan tedavi sürecimiz 2023 yılı Ağustos ayında tamamlandı. Ateşlenme yaşayınca sağlık ocağına götürdük. Aynı gün teşhis ve tanı konuldu. O gün itibariyle hastaneye yatışımız oldu. Daha sonra sürece başlamış olduk. Bu durumu hızlı bir şekilde kabullendim. 1 ya da 2 gün şok evrem oldu. Hastanedeki ilk gün çok zordu. Bana löseminin ne olduğunu söylüyorlar fakat anlamıyordum. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı ve nasıl bir yöntem izleyeceğimizi öğrendim. Diyetisyen ve psikologla görüştüm. Ne yemesi gerektiğine dikkat ettim. Ağır kemoterapi bittikten sonra doktoruyla görüşerek baleye başlamasını önerdim. Bale yapıp evde resim çizdik. Her sabah çocuklarımla birlikte dans ettik. Önemli olan tamamen moral ve motivasyon" ifadelerini kullandı.

'HASTALIĞIN TEKRAR NÜKSETME DURUMU OLABİLİR'

Nisa'nın hastalığının 5 yıl boyunca takip edileceğini belirten Hilal Batar, "Diğer çocuğum, 'her yere ablamı götürüyorsun, beni neden götürmüyorsun' demesin diye her yere ikisini götürdüm. Tanı konulduktan sonra LÖSEV ile tanıştık. LÖSEV benim için bir aile. Bize her konuda destek oldu. Ayda bir kontrole gidiyoruz. Yaklaşık 5 yıl boyunca takipte kalınacak. Kanser hücresinin tamamen bittiğini söylediklerinde rahatlayacağız. Şu an az da olsa kaygımız var. Hastalığın tekrar nüksetme durumu olabilir. Bu süreci ne kadar moral ve motivasyon ile destekleyebilirsek bizim için o kadar önemli" dedi.

'ÖRNEK OLMAK İÇİN BEN DE PİYANO EĞİTİMİNE BAŞLADIM'

Nisa'nın kemoterapi aldığı için birinci sınıfa evde eğitim alarak başladığını söyleyen Hilal Batar, "Bu sırada öğretmenimiz bizi Talas gençlik merkezine yönlendirdi. Orada piyano derslerine başladık. Haftada 2 gün gidiyor, 1 saat ders alıyordu. Orada temel piyano eğitimini aldı. Bu sene de haftada 1 gün yarım saat şeklinde devam ediyor. Piyanoyu da çok seviyor. Biz doğum günü hediyesi olarak küçük bir org aldık. Evde de çalmaya devam ediyor. Küçük kızımı da piyanoya yazdırdım. Örnek olmak için ben de piyano eğitimine başladım. Çünkü anneyi örnek alıyorlar" dedi.

'NİSA TEDAVİ SÜRECİNİ TAMAMLADI'

LÖSEV Sosyal Hizmet Sorumlusu Merve Aksu Köşkeroğlu da, Nisa ile 2021 yılında lösemi tanısı aldığında hastane ziyaretleri sırasında tanıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Evraklarını hızlıca tamamlayıp desteklerimizi iletmeye başladık. Kemoterapi sürecindeyken çocuklarımız hem nakdi hem de sosyal desteklerini karşılamaya yönelik hizmetler veriyoruz. Kemoterapi sonrasındaki süreçte çocuklarımızın kırmızı et kaynaklı protein ile beslenmesi gerektiği için LÖSEV olarak her ay düzenli bir şekilde taze etlerini ulaştırıyoruz. Bizler aynı zamanda bir eğitim vakfıyız. Çocuklarımız kolej statüsünde eğitim alıyorlar. Buradaki çocuklarımız için de 'Canım Kardeşim Ders Evi' diye bir eğitim projemiz var. Nisa Nehir tedavi sürecini tamamladı ve artık kontrol aşamasına geçti. Gönüllü öğretmenlerimiz ile tedavi süresi boyunca katılamadığı dersleri tamamlıyor. Bizler de bu süreçte ona burs desteği sağlıyoruz." (DHA)