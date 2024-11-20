Lösemili Çocuklar Haftası'nda Beykoz Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Lösemili Çocuklar Haftası'nda Beykoz Belediyesi'ne Ziyaret

Lösemili Çocuklar Haftası\'nda Beykoz Belediyesi\'ne Ziyaret

LÖSEV yetkileri ve tedavi gören çocuklar, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti. Türkiye'de lösemili çocukların tedavi başarı oranının yüzde 97'ye ulaştığı belirtildi.

20.11.2024 13:13  Güncelleme: 13:51
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(İSTANBUL)- LÖSEV yetkileri ve tedavi gören çocuklar Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti.  Beykoz'da düzenlenen seminerinde ise Türkiye'de lösemili çocukların tedavi başarı oranının yüzde 97'ye ulaştığı vurgulandı.

LÖSEV bünyesinde hastalıkla savaşan Beykozlu Ayşenur İmre (4), Mihriban Çakır (8) ve Halil Ahmet Taş (5), anneleri ve vakıf temsilcileriyle birlikte Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti. Sosyal Yardım İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fidan Gül ve Sağlık İşleri Müdürü Meral Ocak tarafından ağırlanan çocuklar ve ailelerine, LÖSEV Kurumlarla İletişimler Yönetmenleri Seyhan Şahin Ay ve Anadolu Kurumlarla İletişimler Yönetmeni Meltem Namdar Durulgan da eşlik etti.

"Belediyemizin sosyal destek imkanlarıyla her zaman yanınızdayız"

Çocuklar ve anneleriyle sohbet eden ve tedavi süreçleri hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, "Sevgi ve ilgi çocuklarımız için en büyük şifadır. Sabır ve özveri gerektiren bu süreçte belediyemizin sosyal destek imkanlarıyla her zaman yanınızdayız" dedi.

Gül, ziyaretin anısına çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. LÖSEV temsilcileri de kanserle mücadelede sağlıklı beslenmeye vurgu yapmak amacıyla Gül'e iyi tarımla üretilen Seferihisar mandalinası takdim etti.

Beykoz Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemiyle mücadelede toplumsal farkındalığı ve gönüllü desteğini artırmak amacıyla seminer de düzenledi. Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen seminerde, Türkiye'de çocukluk çağında görülen kanser vakalarında löseminin birinci sırada yer aldığı belirtildi.

1998 yılında kurulan LÖSEV'in, lösemili çocukların tedavi ve eğitimlerine ücretsiz destek verdiği, hastalıkla mücadele eden çocuk ve aileleri hayata bağladığı vurgulandı. Seminerde ilçe sakinleri ile belediye çalışanlarına kurumun çalışmaları hakkında bilgiler de sunuldu.

"Tedavi başarı oranı 1990'lı yıllarda yüzde 20'iken 2024 yılında yüzde 97'ye ulaştı"

Vakıf olarak çocuk ve aileye geniş ve bütüncül bir yaklaşımla hizmet verdiklerini ifade eden LÖSEV Kurumlarla İletişimler Yönetmeni Seyhan Şahin Ay, "26 yıl önce başlayan iyilik projesi bugün bin 500 çalışanı ve 7 milyon gönüllüsüyle 90 bin çocuğa dokunan büyük bir aile oldu. Türkiye'de lösemili çocukların tedavi başarı oranı vakfımızın öncülüğünde 1990'lı yıllarda yüzde 20'iken 2024 yılında yüzde 97'ye ulaştı" dedi.

LÖSEV'in ülke genelinde nitelikli hastaneleriyle eğitim, konaklama, psikolojik destek, istihdam ve tatil imkanlarıyla hizmet verdiğini aktaran Ay, katılımcıları çocuklara umut olmaya davet etti. Gönüllü kişi ve kurumların desteğinin lösemili çocukların sağlıklarına kavuşmasında ve geleceğe hazırlanmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Ay, farkındalık çalışmasına destek veren Beykoz Belediyesi'ne de teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lösemili Çocuklar Haftası'nda Beykoz Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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