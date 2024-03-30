LÖSEV, kanser hastaları ve ailelerini bir araya getirdi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), yüzlerce kanser hastası ve ailesinin katıldığı geleneksel iftar yemeğini Ankara'da düzenledi.
LÖSEV, gerçekleştirdiği büyük iftar buluşmalarıyla kanser hastalarını aynı masada bir araya getiriyor. LÖSEV, yüzlerce kanser hastası ve ailesinin katıldığı büyük iftar yemekleri ile kanser hastalarına moral vermeyi, dayanışma duygusunu yaşatmayı, ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinde kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda, Ankara'da düzenlenen LÖSEV' in geleneksel iftar yemeğinde, lösemi ve kanser hastası çocukların ve aileleri ile birlikte yetişkin kanser hastaları ve iyileşmiş gençler bir araya geldi. Mamak Belediyesi Fasıl Ekibinin sahne aldığı iftarda, LSV Eğitim Okulları öğrencileri Kafkas dans gösterisi sergiledi.
Ankara'da bir otelin ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda, Nurettin Çarmıklı'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Kocaman bir LÖSEV Ailesi burada, Kahraman çocuklarımız burada, lösemi canavarı ile savaşan, yenen çocuklarımızı kutluyoruz. Tek bir çocuğumuzu kaybetmeyelim diye mücadele ediyoruz. Geçmişte yaşadığımız acılar tekrar etmesin diye mücadele ediyoruz. Löseminin yüzde yüz tedavisini bulmak için mücadele ediyoruz. Kanserin aşısını bulmak için mücadele ediyoruz. Güzel, aydınlık ve çağdaş bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Afiyet olsun, Allah kabul etsin."
Ramazan ayı boyunca yapılan fitre, fidye bağışları ile kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok gıda desteği ailelerin evlerine kadar gönderiliyor. Ayrıca zekat bağışları ile sosyal hizmet uzmanlarınca yoksunluğu tespit edilmiş lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve annelerinin banka hesaplarına 12 ay boyunca nakit yardım olarak iletiliyor. Tüm bu desteklerin yanı sıra LÖSEV'in LÖSANTE Hastanesi'nde ise ihtiyaçlı lösemi ve kanser hastası çocuklara tamamen ücretsiz tedavi sunuluyor. Ramazan Bayramı bağışlarıyla yoğun bakımdan kan ve trombositlerine, yurtdışı ilaçlarından o ilaçları koyacakları buzdolaplarına kadar Lösemili Çocukların ve ailelerinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
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