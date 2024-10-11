Lübnan, BM'den İsrail'in İşgalini Durdurma Çağrısı Yaptı

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BİRLEŞMİŞ Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hadi Hachem, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Lübnan'ı işgalini derhal durdurması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Hachem, Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ederek Lübnan'ı işgal etmeye çalıştığını belirten Hachem, BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in işgalini kınayarak derhal durdurması ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına çekilmesini sağlaması için karar alması çağrısında bulundu.

Hachem, İsrail'in işgal saldırılarına karşı şu ana kadar diplomatik çabaların başarısız olduğunu ifade ederek, "İsrailli öldürme, yıkım ve yerinden etme makinesi, Lübnanlı sivilleri öldürmeye ve Lübnan nüfusunun dörtte birini yerinden etmeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in Lübnan'da "sınırlı operasyon" yaptığı iddialarını da eleştiren Hachem, "Merak ediyoruz, Lübnan'da hayati altyapıların, ahşap ve kültürel tarihi arkeolojik alanların hedef alınmasının askeri faydası nedir? Yine soruyoruz, niye gazeteciler, yardım görevlileri ve sağlık personeli hedef alınıyor?" diye konuştu.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani de oturumda yaptığı konuşmada, dünyanın en kötü şöhretli terörist rejiminin Lübnan'da savaş suçu işlediğini belirterek, ABD ve bazı batılı devletlerin İsrail'in Filistin ve Lübnan halkına karşı soykırımsal savaşına olanak tanıyan suç ortaklığını da kınadıklarını kaydetti.

İravani, "İsrail artık uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdittir. Devam eden saldırgan terör eylemleri tüm bölgeyi topyekün savaşa sürüklemektedir." uyarısında bulundu.