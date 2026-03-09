Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Ateşkes Çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Ateşkes Çağrısı
09.03.2026 21:23
Joseph Avn, Lübnan'a yönelik saldırıların durması için İsrail ile doğrudan müzakerelere başlanmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırılarını durduracak tam bir ateşkesin sağlanmasına dayalı bir girişim kapsamında İsrail ile doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısında bulundu.

Avn, ülkesindeki duruma ilişkin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığı çevrim içi toplantıda konuştu.

Lübnan'daki mevcut durumun "devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı bir gruptan" kaynaklandığını belirten Avn, Lübnan topraklarından atılan roketlerin İsrail'in geniş çaplı bir karşılık vermesini kışkırtmak için kurulmuş bir "tuzak" olduğunu söyledi.

Avn, Lübnan'daki insani durumun son derece zor olduğunu belirterek, 600 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bazılarının en temel ihtiyaçlarından bile yoksun bir şekilde sokaklarda kaldığını aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkesinin hiçbir hukuka saygı göstermeyen saldırgan bir taraf ile Lübnan'ın çıkarları ile halkın yaşamına önem vermeyen devlet dışı bir silahlı grup arasında sıkıştırma girişimine maruz kaldığını ifade etti.

Avn, 2 Mart'ta Lübnan topraklarından İsrail'e atılan 6 roketin, İsrail ordusunu Lübnan'a girmeye ve bazı bölgelerini işgal etmeye kışkırtma girişimi olduğunu kaydetti.

Ülkedeki duruma ilişkin Avn, "Mevcut durum Lübnan'ı bir ikilemle karşı karşıya bıraktı. ya herhangi bir yasal veya insani kısıtlama olmaksızın İsrail'in saldırganlığıyla doğrudan çatışmaya girmek ve Lübnan'ı potansiyel olarak başka bir Gazze'ye dönüştürmek, ya da çatışmadan çekilmek ve böylece aynı silahlı grubun, devletin halkını koruyamadığı bahanesiyle popülist bir kampanya başlatmasına izin vermek." şeklinde konuştu.

Avn, Hizbullah'a işaret ederek, "Bu füzeleri fırlatan kim olursa olsun, İran rejiminin hesapları uğruna, onlarca köyümüzün yıkılması ve on binlerce insanımızın ölümü pahasına bile olsa, Lübnan devletini saldırılar ve kaos altında yıkmayı amaçlamıştır." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma seslenen Avn, kapsamlı bir ateşkesin sağlanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm kara, hava ve deniz saldırılarının durdurulmasına dayalı bir girişimi destekleme çağrısında bulundu.

Avn, Lübnan ordusuna lojistik destek sağlanması talebinde bulunarak, bunun son gerilim bölgelerini kontrol altına almasını ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sağlayacağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, kapsamlı ateşkes için anlaşmaya varmak amacıyla Lübnan ve İsrail arasında uluslararası garantörler eşliğinde doğrudan müzakerelerin başlaması gerektiğini ifade etti.

Avn, ülkesinin İran'ın saldırıda bulunduğu ülkelerle dayanışma içinde olduğunu yineledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

