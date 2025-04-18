Lübnan'da Paskalya, Yıkım Arasında Kutlandı

Lübnan'ın güneyindeki Hristiyanlar, bu yıl Paskalya'yı İsrail'in 8 Ekim 2023'ten sonra düzenlediği saldırılar sonucu enkaza dönüşen bölgelerde kutluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bir gün sonra Hizbullah'la karşılık çatışmaları boyunca güneydeki beldeleri hem havadan hem de karadan top atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, Eylül 2024'ten itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer birçok bölgeye karşı artırdığı hava saldırılar sırasında ise güneydeki sınıra yakın beldelere karadan girerek daha kapsamlı bir yıkıma sebep oldu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'ın güneyinde Müslümanların ve Hristiyanların iç içe yaşadığı beldeler, İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir yıkım ve göçe maruz kaldı.

Söz konusu beldelerdeki Hristiyanlar, bu yıl Paskalya yortusunu enkazlar arasında kutluyor.

"Evlerimiz ve kiliselerimiz yıkılsa dahi yeniden kalkma umudumuz var"

Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Yarun beldesindeki St. Georges Kilisesi Papazı Şarl Neddaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paskalya Bayramı'nda Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilmesini kutladıkları gibi kendilerinin de yıkımlar arasında kaldıklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarında yıkıma maruz kalan bölgedeki duruma dikkati çeken Neddaf, "Gördüğünüz bu yıkım oldu ancak evlerimiz ve kiliselerimiz yıkılsa dahi yeniden kalkma umudumuz var. Evlerimizi de yeniden inşa ederiz. Bu nedenle de Palmiye Pazarı'nı da Yarun beldesinde kutladık, halkımızla yıkılmış evlere arasından yürüdük." dedi.

Kutlamaları sevinçle yaptıklarının altını çizen Neddaf, bölgede oluşan yıkıma rağmen beldelerine geri dönebildiklerinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Evlerinin enkaz halinde olduğu ve bölgedeki manzaraların trajik olduğunu dile getiren Neddaf, evleri enkaza dönüşen insanların acılar çektiği ancak buna rağmen umutlarını koruduklarını ifade etti.

Evleri gibi yıkık durumda olan kiliselerini de yeniden inşa edeceklerine işaret eden Neddaf, "Yaşayan insanlar olduğu sürece hayat geri gelir. O (İsrail'in) 2006 yılında yıktığında yeniden inşa ettiğimiz gibi yine yeniden onaracağız. Rabbimiz bizimledir." diye konuştu.

Müslümanların evleri yıkıldığı gibi Hristiyanların evlerinin de yıkıldı

Başkent Beyrut'tan ve diğer bölgelerden insanların buraya gelmeye devam edeceğini, insanların beldelerinden vazgeçemeyeceğini savunan Neddaf, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ataların ve akrabaların bu topraklarda defnedilmiş. Bu topraklar için kan dökmüş, emek vermiş. Bu nedenle de insan geçmişini unutup terk edemez."

Bölgede oluşan yıkımdan sonra ülkenin güneyindeki Lübnanlıların kendi aralarında dayanışma sağlamalarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Neddaf, savaşların her zaman olduğu gibi bu sefer de yıkıcı olduğu ancak bölge halkı arasındaki bağların da güçlü olduğunu ifade etti.

Lübnan devletinin de tüm inanç ve mezheplere mensup vatandaşlarını koruması gerektiğine dikkati çeken Neddaf, bölgedeki Müslümanların evleri yıkıldığı gibi Hristiyanların evlerinin de yıkıldığını belirtti.

İsrail sınırına yakın bölgenin savaştan çok fazla zarar gördüğünü hatırlatan Neddaf, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasından sonra dahi evlerin yıkılmaya devam ettiğini söyledi.

"Paskalya Bayramı'nın önceki yıllar gibi olacağını düşünmüyorum"

Nebatiye iline bağlı Cideyde Marcayun Köyü Muhtarı Kamil Razuk da İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen bölgeye yönelik sürdürdüğü saldırılarına dikkati çekerek, "Bölgemize yönelik günlük olarak devam eden ihlaller sebebiyle insanların çoğunun geri gelmeyeceğini düşünüyorum. Durum oldukça hassas ve insanlar korkuyor. Bayram var evet ancak kutlanması için insanların beldeye gelmesi gerekir. Bu nedenle Paskalya Bayramı'nın önceki yıllar gibi olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Lübnan'ın güneyindeki beldelerin yıkılmış halde olduğu ve İsrail saldırıları nedeniyle göç eden sakinlerin çoğunun geri gelmediğini dile getiren Razuk, "Bizler de iyi değiliz. Bölge sakinlerinden bazıları gelmiş olsa da çoğu geri gelmedi." dedi.

İsrail'in bölgeye yönelik saldırıların günlük olarak tekrarlandığı ve özellikle küçük çocukları veya yaşlıları olan ailelerin geri gelmekten korktuğunu belirten Razuk, "Geçen hafta Palmiye Pazarıydı ve önceki yıllara oranla katılım çok azdı. Önceki yıllarda bayram kutlamalarına katılmak için Beyrut ve diğer bölgelerden geliyorlardı." şeklinde konuştu.

Muhtar Razuk, Lübnan'ın güneyindeki beldeler ve kiliselerin yıkılmış halde olduğundan dolayı insanların çoğunun bu yıl dini bayramlara katılmaya gelmediğini ifade etti.