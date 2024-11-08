Lübnan'dan İsrail'e Savaş Suçu Suçlaması - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Savaş Suçu Suçlaması

Lübnan, İsrail'in UNIFIL ve sivil hedeflerine saldırılarını savaş suçu olarak kınadı.

08.11.2024 01:16
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Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurları ile ülkedeki askerleri ve sivilleri hedef almaya devam etmesinin savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sayda kentinde bir araca düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü Lübnan, 4'ü UNIFIL askeri olmak üzere 7 kişinin yaralandığı saldırı kınandı.

İsrail'in UNIFIL güçleri, Lübnan askerleri ve sivilleri hedef almaya devam etmesinin, savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu kaydedildi.

İsrail dün, Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında bir aracı hedef almıştı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Sayda'daki Evveli kontrol noktasından geçerken bir aracı hedef alan İsrail düşmanı, içindeki 3 sivili öldürdü. Kontrol noktasındaki 3 asker ve UNIFIL'in Malezya birliğinin 4 üyesi yaralandı, birliğe ait araçlar kontrol noktasından geçerken hasar gördü." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail ordusu, daha önce de defalarca UNIFIL askerlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Savaş Suçu Suçlaması - Son Dakika

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