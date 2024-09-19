Lübnan'dan Yaralılar İran'a Sevk Edildi

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Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu yaralananlardan 95 kişi tedavi için İran'a nakledildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, saldırılarda yaralanan 95 kişinin Lübnan'dan getirilerek tedavi için Tahran'daki hastanelere sevk edileceğini bildirdi.

Kulivend, "Bu terör eyleminde birçok kişi el ve gözlerinden ciddi yaralar aldı ve yaralılar, İran'a varır varmaz belirlenen hastanelerde tedavi ve müşahede altına alınacak." ifadesini kullandı.

Yaralıları taşıyan uçağın kısa süre sonra Tahran'daki Mehrabad Havalimanına inmesi bekleniyor.

Öte yandan İran, Lübnan'a aralarında göz doktorlarının da olduğu sağlık personelleri ile medikal malzemeler gönderdi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.