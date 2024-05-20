Reisi'nin ölümü sonrası Lübnan'da 3 günlük milli yas ilan edildi - Son Dakika
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Reisi'nin ölümü sonrası Lübnan'da 3 günlük milli yas ilan edildi

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından iki ülkede milli yas ilan edildi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ülkede 3 günlük resmi yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirildiğini duyururken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ülkede 1 günlük yas tutulacağını açıkladı.

20.05.2024 10:47  Güncelleme: 11:37
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 günlük resmi yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirildiğini duyurdu.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Mikati'nin taziye mesajı, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı. Taziye mesajında, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın elim bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Lübnan'da 3 günlük resmi yas ilan edildiği kaydedildi. Ayrıca, Lübnan'daki tüm resmi kurumlarda bayrakların yas boyunca yarıya indirileceği ve devlet televizyonları ile radyolarının programlarını bu acı hadiseye göre düzenleyeceği ifade edildi.

PAKİSTAN'DA 1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif taziye mesajında Pakistan bayraklarının bir gün yarıya indirileceğini duyurarak "Pakistan, bir aydan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı tarihi bir ziyarette ağırlama mutluluğunu yaşadı. Pakistan'ın iyi dostlarıydılar. Pakistan bir günlük yas tutacak, Cumhurbaşkanı Reisi ve arkadaşlarına saygı ve Kardeş İran'la dayanışma göstergesi olarak bayrak yarıya indirilecek" dedi.

NE OLDU?

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı. İran Anayasası'na göre yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısından oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Reisi\'nin ölümü sonrası Lübnan\'da 3 günlük milli yas ilan edildi
Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

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