Lübnan Meclis Başkanı: Savaş istemiyoruz, ancak kendimizi savunmaya hazırız - Son Dakika
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Lübnan Meclis Başkanı: Savaş istemiyoruz, ancak kendimizi savunmaya hazırız

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İngiltere Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede ülkesinin savaş istemediğini ancak kendilerini savunmaya hazır olduklarını belirtti. Berri, İsrail'in son dönemdeki suikast politikasının bölgeyi tehlikelere sürükleyeceği uyarısında bulundu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1701 sayılı karara bağlı kaldıklarını vurguladı. İngiliz heyeti de tırmanışın bölgedeki savaşın genişlemesine yol açabileceği endişesini dile getirdi.

01.08.2024 15:05
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesinin savaş istemediğini ancak kendilerini savunmaya da hazır olduklarını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Berri, Beyrut'a gelen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Savunma Bakanı John Healey'i "Ayn Tinne" konutunda kabul etti.

Berri ve İngiliz bakanlar, İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında son dönemlerde artan gerginliği ele aldı.

Görüşmedeki konuşmasına yer verilen Berri, "Lübnan savaş istemiyor ancak aynı zamanda kendini savunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Beyrut ve Tahran'daki suikastlerine atıfta bulunan Berri, "İsrail'in son dönemde tüm önerileri reddederek angajman kurallarını ihlal edip, suikast politikasında ısrar etmesi, bölgeyi vahim sonuçları olacak tehlikelere doğru sürükleyecektir." uyarısında bulundu.

Berri, İsrail ve Lübnan arasındaki sınır güvenliğinin sağlanmasını sağlayan Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi 1701 sayılı karara uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren bağlı kaldıklarını dile getirdi.

İngiliz heyetinin de Gazze ile Lübnan'da sükunet ve ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yaptıkları, son dönemde yaşanan tırmanıştan derin endişe duyduklarını belirterek, bu tırmanışın "yanlış hesaplanmasının bölgedeki savaşın genişlemesine" yol açabileceğini kaydettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Meclis Başkanı: Savaş istemiyoruz, ancak kendimizi savunmaya hazırız - Son Dakika

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