Lübnan ve Ürdün’den İşbirliği Vurgusu

19.08.2025 18:18
Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in artan yalnızlığını vurguladı ve Ürdün ile işbirliği planlarını açıkladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in "dünyada giderek artan bir yalnızlık içine sürüklendiğini" belirtti.

Ürdün Başbakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, başkent Amman'da yaptıkları görüşmede, 2025 yılı içerisinde Ürdün-Lübnan Ortak Yüksek Komitesi'nin çalışmalarının yapılması konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Selam ve Ürdünlü mevkidaşı Hassan görüşmede, Komite'nin önümüzdeki dönemde ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarında işbirliğinin genişletilmesine odaklanacağını vurguladı.

Başbakan Selam, "İsrail dünyada giderek artan bir yalnızlık içine sürükleniyor." diyerek, bu süreçte ülkesinin Ürdün'ün desteğine güvendiğini vurguladı.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiği "Büyük İsrail" vizyonunun bir hayal olduğunu ve Tel Aviv yönetiminin aşırılıkçı politikaları sebebiyle dışlandığını belirtmişti.

Netanyahu'dan "Büyük İsrail" vizyonu açıklaması

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor.

Kaynak: AA

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
