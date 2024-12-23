Lukaşenko'dan İlişkiler Açıklaması - Son Dakika
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Lukaşenko'dan İlişkiler Açıklaması

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukrayna ile ilişkilerin normalleşeceğini ve Avrupa'nın açılacağını belirtti.

23.12.2024 16:50
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna ile ilişkilerin normalleşeceğini, Avrupa'nın da Rusya ve Belarus'a er ya da geç açılacağını söyledi.

Lukaşenko, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'i kabulünde yaptığı konuşmada, Moskova'nın Belarus halkı için önemine dikkati çekti. Yılbaşında ülkesinden Moskova'ya pek çok kişinin gezmeye gittiğini belirten Lukaşenko, Brest şehrine Minsk üzerinden yol bağlantısının Rusya, Belarus ve Ukrayna halkları için önemli olduğunu anlattı.

Lukaşenko, "Er ya da geç Avrupa'nın bize açılacağını düşünüyorum. Avrupa, Rusya olmadan var olamaz, biz (Belarus) olmadan var olamaz. Bu nedenle iyi otoyollara ihtiyaç var. ve böylece Belaruslular hızla Moskova'ya gidebilsin ve gelebilsinler." diye konuştu.

Rusya ile Belarus başkentlerinin iyi otoyolları ile bağlanırken St. Petersburg'u da unutmamak gerektiğini kaydeden Lukaşenko, " Kiev'in zamanla sakin bir şekilde bizimle çalışacağını düşünüyorum. Neticede biz insanız. Hayatta her şey olabilir. Ama onlarla ilişkilerimizi normalleştirebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Lukaşenko, kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini, ayrıca Çin'e de bir ziyaret yapacağını dile getirdi.

Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu kabul edildi

Öte yandan Belarus Merkez Seçim Komisyonu, Lukaşenko'nun 26 Ocak 2025'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için yapmış olduğu adaylık başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

Komisyon ayrıca Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak ve Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov'un adaylıklarının da kabul edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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