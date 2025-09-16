Lüksemburg Filistin Devleti'ni Tanımaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lüksemburg Filistin Devleti'ni Tanımaya Hazır

Lüksemburg Filistin Devleti\'ni Tanımaya Hazır
16.09.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüksemburg, Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıkladı ve uluslararası iş birliği vurguladı.

Lüksemburg basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Luc Frieden ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, parlamentoda yaptıkları konuşmalarda, Filistin Devleti'ni tanıma niyetinde olduklarını belirtti. Hükümet yetkilileri, bu adımın iki devletli çözüm ilkesine dayandığını vurgulayarak, uluslararası toplumla eşgüdüm içinde hareket etmek istediklerini ifade etti.
Tanıma kararının Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimi kapsamında BM Genel Kurulu sırasında açıklanması beklenirken, Lüksemburg'un diplomatik sürecin zamanlaması ve uluslararası koordinasyon konusunda detayları netleşmeye başladı.

ORTAK AÇIKLAMA

Diğer yandan Lüksemburg, İzlanda, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya ve Malta ile yaptığı ortak açıklamada, İsrail hükümetinin, mevcut politikasını acilen tersine çevirmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "Gözlerimizin önünde gerçekleşen insan eliyle yaratılmış insani felaket karşısında sessiz kalmayacağız. Gazze'de 50 binden fazla erkek, kadın ve çocuk yaşamını yitirdi. Önümüzdeki günler ve haftalarda çok daha fazla insan açlıktan ölebilir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, uluslararası insani yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'nde hızlı ve engelsiz biçimde faaliyet göstermesine izin verilmesi istendi. Taraflara, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için acilen müzakerelere başlanması çağrısı yapılan açıklamada, bu süreçte ABD, Mısır ve Katar'ın önemli rol üstlendiğine dikkat çekildi.

"FİLİSTİN HALKININ ZORLA YERİNDEN EDİLMESİ ULUSLARARASI HUKUKUN İPTALİDİR"

Kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğinin altı çizilen açıklamada, Lüksemburg'un, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye devam edeceği ve Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam ülkeleriyle birlikte sürdürülebilir bir çözüm için çalışacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Batı Şeria'daki gerilimin artması kınanarak "Yerleşimci şiddetinin yükselmesi, yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi ve İsrail'in askeri operasyonlarının yoğunlaşması kabul edilemez. Filistin halkının zorla yerinden edilmesi ya da sürgün edilmesi uluslararası hukukun ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Xavier Bettel, Lüksemburg, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, Hükümet, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüksemburg Filistin Devleti'ni Tanımaya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber
’Hakkımı haram ediyorum’ sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti 'Hakkımı haram ediyorum' sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti
Kavgada boynu kesilen kişi 10 dakikada hastaneye yetiştirildi Operasyon sonrası hayata tutundu Kavgada boynu kesilen kişi 10 dakikada hastaneye yetiştirildi! Operasyon sonrası hayata tutundu
Yatılı okulda skandal Öğrencilerin göz kapaklarını yapıştırdılar Yatılı okulda skandal! Öğrencilerin göz kapaklarını yapıştırdılar
Ünlü şef aynı gün içinde üç banka birden soydu Ünlü şef aynı gün içinde üç banka birden soydu
Kamera kayıttaydı Ünlü İngiliz sunucu müjdeli haberi banyo yaparken aldı Kamera kayıttaydı! Ünlü İngiliz sunucu müjdeli haberi banyo yaparken aldı

13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu
12:55
Tedesco’nun bakışlara dikkat Fener taraftarını ikiye bölen görüntü
Tedesco'nun bakışlara dikkat! Fener taraftarını ikiye bölen görüntü
12:01
Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı
Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı
11:56
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza
11:51
Gazze’ye kara harekatı başlatan Netanyahu’dan ilk açıklama İşte ordunun kanlı planı
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2025 14:05:01. #7.13#
SON DAKİKA: Lüksemburg Filistin Devleti'ni Tanımaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.