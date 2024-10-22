Lula da Silva, BRICS Zirvesi'ne Katılamayacak - Son Dakika
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Lula da Silva, BRICS Zirvesi'ne Katılamayacak

Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, sağlık sorunları nedeniyle BRICS Zirvesi'ne katılamıyor.

22.10.2024 02:16
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sağlık sorunları nedeniyle Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak BRICS Liderler Zirvesi'ne katılamayacağı bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre Lula da Silva, evinin mutfağında başını çarpması sonucu Rusya'ya yapmayı planladığı seyahati iptal etmek zorunda kaldı.

78 yaşındaki Lula da Silva, başının arka kısmına aldığı darbe nedeniyle başkent Brasilia'daki Sirio-Libanes Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından, Lula da Silva'nın doktoru, devlet başkanının seyahat etmemesi gerektiğini tavsiye etti.

Brezilya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise Lula da Silva'nın Kazan'da 22-24 Ekim'de düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılacağı belirtildi.

BRICS

Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını, küresel hasılanın ise yüzde 30'undan fazlasını oluşturan BRICS ülkeler grubu, üye ülkelerin liderlerinin her yıl düzenlenen zirvelerde bir araya gelip, küresel meseleleri ve karşılıklı işbirliği konularını tartıştıkları uluslararası bir forum olma özelliği taşıyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, son yıllarda Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

Kaynak: AA

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