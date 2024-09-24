Lula'dan Küresel İnsani Kriz Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lula'dan Küresel İnsani Kriz Uyarısı

Brezilya Cumhurbaşkanı Lula, Gazze ve Batı Şeria'daki insani krize dikkat çekti ve reform çağrısı yaptı.

24.09.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananların sona ermesi gerektiğine işaret ederek, "Şu anda Lübnan'a da tehlikeyle yayılan, son dönemlerin en büyük insani krizine şahit oluyoruz." dedi.

Lula da Silva, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve Filistin heyetinin oturuma katıldığını belirterek başlayan Lula da Silva, uluslararası konularda "daireler çizilerek yetersiz sonuçlar elde edildiğini" söyledi.

Lula da Silva, "Artan ızdırap, kızgınlık, gerilim ve korkunun olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Jeopolitik anlaşmazlıklar ve stratejik rekabetin uzun süren kızışmasına şahit oluyoruz." dedi.

Küresel askeri harcamaların açlık ve iklim sorunlarının çözümünde kullanılabileceğini dile getiren Lula da Silva, askeri kapasitede artış görüldüğünü, yayılma potansiyeli olan 2 çatışmaya şahit olunduğunu ifade etti.

Lula da Silva, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda "Ukrayna topraklarının işgalini kınadıklarını" hatırlatarak, iki tarafın da askeri kurallar yoluyla hedeflerine erişemeyeceğini belirtti.

Gazze ve Batı Şeria'da yaşananların sona ermesi gerektiğine işaret eden Lula da Silva, "Şu anda Lübnan'a da tehlikeyle yayılan, son dönemlerin en büyük insani krizine şahit oluyoruz." diye konuştu.

Lula da Silva, 7 Ekim 2023'te olanlardan sonra Filistin halkının toplu cezalandırıldığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bini aşkın kişinin öldürüldüğünü söyledi.

"Savunma hakkı, intikam hakkı haline gelmiştir ve bu, esirlerin serbest bırakılması için anlaşmanın önüne geçiyor, ateşkesi erteliyor." diyen Lula da Silva, Sudan ve Yemen'de yaklaşık 30 milyon kişinin çektiği acıların "unutulduğunu" ifade etti.

Lula da Silva, iklim krizine ve iklim anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin olumsuz etkilerine de dikkati çekti.

İklim değişikliğiyle mücadele ve yapay zeka

İklim değişikliğinin de etkisiyle son zamanlarda yaşanan ve ölümlerle sonuçlanan aşırı sıcaklara, kasırga ve tayfunlara, kuraklığa, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellere işaret eden Lula da Silva, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini vurguladı.

Lula da Silva, Amazon Havzası'nda son 45 yılın en kötü kuraklığının yaşandığını ve ülke geneline yayılan orman yangınlarının milyonlarca hektarlık alanı yok ettiğini belirterek, "Şimdiye kadar çok şey yaptık, ancak iklim krizi sorunuyla yüzleşmek için çok daha fazlasının yapılması gerektiğinin farkındayız." dedi.

Çevre suçlarına ve yasa dışı madenciliğe müsamaha göstermeyeceklerini ifade eden Lula da Silva, Amazon'daki ormansızlaşmayı yarı yarıya azalttıklarını ve bu sorunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Lula da Silva, ayrıca, yapay zekanın yönetimi ve denetimi için tüm devletlerin katıldığı hükümetler arası bir sisteme yönelik ihtiyaca dikkati çekerek, "Kültürel çeşitliliği güçlendiren, insan haklarına saygı duyan, kişisel verileri koruyan ve hepsinden önemlisi savaş için değil barış için bir araç olacak yapay zeka sistemleri ile ilgileniyoruz." diye konuştu.

Reform çağrısı

BM Şartı'nın kapsamlı reformdan geçmediğine işaret eden Lula da Silva, "BM Şartı'nın mevcut hali, insanlığın acil sorunlarından bazılarını ele almakta başarısız." değerlendirmesinde bulundu.

BM'yi yeniden yapılandırmanın, BM Şartı'nın kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi ve revize edilmesinin zamanının geldiğini belirten Lula da Silva, reformun, Genel Kurul'un yapısına, çalışma yöntemlerine ve veto yetkilerine odaklanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Lula Da Silva, Batı Şeria, Güvenlik, Brezilya, Politika, Güncel, Çevre, Gazze, Dünya, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula'dan Küresel İnsani Kriz Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Tam 17 ton ele geçirildi ’Ya yakalanmasalardı’ dedirten görüntüler Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
17:43 Erdoğan, BM kürsüsünde BM’yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Erdoğan, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
10:11 Derbi bütün hesapları değiştirdi Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi
09:41 Trump, Zelenskiy’i ’Pazarlamacı’ olarak nitelendirdi Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi
09:31 Taraftarlar bekliyordu Jose Mourinho’dan derbi sonrası ilk hamle geldi Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi
09:23 Küçükçekmece’de korku dolu anlar Dua edip kendini aşağı bıraktı Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Dua edip kendini aşağı bıraktı
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
09:19 Deha dizisinde Prens repliği Giray Altınok’tan yorum gecikmedi Deha dizisinde Prens repliği! Giray Altınok'tan yorum gecikmedi
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:55 Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi
08:52 Arkadaşını çekiçle yaraladıktan sonra evi ateşe veren zanlı eğlence mekanında yakalandı Arkadaşını çekiçle yaraladıktan sonra evi ateşe veren zanlı eğlence mekanında yakalandı
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 20:18:00. #1.12#
SON DAKİKA: Lula'dan Küresel İnsani Kriz Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement