Lüleburgaz\'da Anız Yangını Kontrol Altında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızda başlayıp, ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeni Sanayi Sitesi yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu ve D-100 kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Avrupa Otoyolu ve D-100 kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Lüleburgaz- Babaeski D-100 karayolunda duman nedeniyle 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, yangının Lüleburgaz ilçesinin Bahçivan mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele sarf etti.

Hürriyet Mahallesi'nde ise bazı vatandaşlar ağıllarındaki hayvanları güvenli bölgelere tahliye etti.

İtfaiye ekipleri de dumandan etkilenen bir köpeği kurtardı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.