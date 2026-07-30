Luna'nın Yangın Kurtuluşu - Son Dakika
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Luna'nın Yangın Kurtuluşu

Luna\'nın Yangın Kurtuluşu
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Kumluca'da yangında yaralanan kedi Luna, veterinerde tedavi altına alındı. İyileşmesi 10 gün sürecek.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalarak vücudunda yanıklar oluşan 'Luna' adlı kedi, veterinerde tedaviye alındı. Luna'nın tedavisini üstlenen veteriner hekim Olgun Aslan, "Yaraların iyileşmesi 1 hafta ya da 10 gün kadar sürecek" dedi.

Kumluca'da dün saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, Yazır ve Belen mahallelerini etkiledi. Olimpos Antik Kenti ve turizm tesislerinin bulunduğu Adrasan bölgesindeki yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Uçak ve helikopterlerin yanı sıra kara ekiplerinin uzun uğraş verdiği yangın, gece kısmen, bu sabahsa tamamen kontrol altına alındı.

HAYVANLAR DA ETKİLENDİ

Kumluca'daki orman yangınında hayvanlar da olumsuz etkilendi. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar olduğu görülen bir kediye, bölgede görevli jandarma personeli su verdi. Kedinin başına ve vücuduna su döken jandarma personeli, hayvanın acısını hafifletmeye çalıştı. Benzer şekilde alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvan veteriner kliniklerinde tedaviye alındı.

'VÜCUDUNDA BİRÇOK YANMIŞ YER VAR'

Jandarma personelinin su döktüğü kedinin, üzerindeki çipten yapılan inceleme sonucu sahipli ve adının 'Luna' olduğu anlaşıldı. Kemer ilçesindeki bir veteriner kliniğinde kedinin tedavisini üstlenen veteriner hekim Olgun Aslan, "Yazır'da yangın faciası yaşandı. Yangınların yaklaşmakta olduğu evlerden biri de bizim yakınımızdı ve çok sayıda kedi, köpeğe sahipti. Biz acil telefon üzerine hemen aracımızı gönderdik. Olay yerine giriş biraz zor oldu. Jandarma ekipleri, sağ olsun yardımcı oldu. Daha sonra ekip arkadaşlarımız hızlıca 9 köpek ve 12 kediyi bölgeden tahliye etti. Jandarma, belediye veterineri ve yangın söndürme ekipleri tarafından bölgede yanmış halde bulunan kedi bize getirildi. Mikroçipinden isminin 'Luna' olduğunu anladık. Bir de köpek hastamız şiddetli ısı çarpmasından dolayı şoktaydı, o köpek de acil tedaviye alındı. Luna'nın vücudunda birçok yanmış yer var. Kulakları, dudakları, çene altı, karın bölgesi ve sırt bölgesi, arka ayakları, patileri yanmış şekilde kliniğimize geldi. Hemen ikisine de acil durum tedavilerine başladık. Isı çarpmasından dolayı gelen hastamızın sağlık durumu bu sabah itibarıyla oldukça iyi ve normale döndüğü için sahibi geri almak istedi. Onu teslim ettik. Luna'nın da dün ve bugün kan testleri yapıldı. Tedavisi sürüyor. Yaraların iyileşmesi tahminen 1 hafta ya da 10 gün kadar sürecek. Luna'nın ailesi de büyük bir trajedi yaşadı. Onların da hayatları mahvolmuş. Şu an için hastanın tedavisini biz yapacağız. Tüm bölge halkına geçmiş olsun" dedi.

Diğer yandan veteriner kliniğine getirilen kedi ve köpeklerin tamamının sahiplerine ve doğaya bırakılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildiği, yalnızca Luna'nın tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Kumluca, Güncel, Yaşam, kedi, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Luna'nın Yangın Kurtuluşu - Son Dakika

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