Emekliler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi

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(İZMİR) - DİSK Emekli-Sen İzmir Şubesi üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile maaşlara yapılan zamlara tepki gösterdi, erken seçim çağrısı yaptı. DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam hazırlığına değinerek, "Geçen sene temmuzda yapmış oldukları hileyi şimdi de yapmak istiyorlar. 12 bin liraya çıkartacaklar. 2025'in başında 'Biz size temmuzda zam yapmıştık. Size zam yok' diyecekler. Bu filmi biz gördük" dedi.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının altında ezilen emekliler TÜİK'İn açıkladığı enflasyon rakamları sonrası maaşlarda yapılacak artışlara tepki gösterdi. Açlık sınırının dahi çok altında maaşla hayatlarını sürdürmeye çalışan emekliler, geçtiğimiz hafta iktidara 'kırmızı kart' gösterirken bugün yine iktidara 'Geçinemiyoruz' diyerek seslerini yükselti. DİSK Emekli-Sen İzmir Şubesi üyeleri, Konak ilçesi SGK binası önünde 'Emekliyim, direniyorum' başlığı altında basın açıklaması yaptı. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Direne direne kazanacağız" "Emekliyiz haklıyız, kazanacağız" "Emekli bitti demeden bitmez" sloganları atan emekliler, erken seçim çağrısı yaptı.

Yeşiltepe: "Ağam bizimle dalga geçiyor"

Açıklama öncesi konuşan DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilci Sabahattin Yeşiltepe, dün gündeme gelen TÜİK'in enflasyon sepeti fiyat listesine tepki göstererek şunları söyledi:

"Bu TÜİK bize o kadar çok çektiriyor ki nerede, hangi ülkede yaşıyor biz de bilmiyoruz. Ev kirası 5 bin lira diyor. Muayene 34 lira, yumurta 2 lira diyor. Ağam bizimle dalga geçiyor herhalde. Bunlara 'Dur' diyebilmek için… Bir köyde heyelan var. Ses çıkartırsanız bu heyelan yıkılır korkusuyla o yörenin halkı o kadar çok sessiz kalıyorlar ki konuşmuyorlar. 'Aman çok ses çıkartırsak heyelan olur köy üstümüze yıkılır' diye. Belli bir zaman sonra genç bir çocuk çıkıyor çığlık atıyor. Bakıyorlar ki çığlıkta heyelan olmuyor. O çığlığı Türkiye'de emekliler yapacak. Biz emekliler olarak bu çığlığı iktidara duyuracağız. İktidar gidesiye kadar, bize çektirdiklerinin acısını onlara da çektirteceğiz. Bu, bunların başlangıcı. Biz artık emekliler alanlarda sesimizi duyurmaya çalışacağız. Çünkü bizi iş yerinden attıramazlar, disipline vermezler, bizi süremezler. Biz, emekçinin de sesi olmaya çalışacağız. Biz de inadına çığlık atmaya devam edeceğiz."

Çınarlı: "Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var"

DİSK Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan Çınarlı ise erken seçimde mevcut iktidarın değişeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu abluka mutlaka dağılacak. 31 Martta ilk defa emeklilerin büyük bölümü AKP iktidarını cezalandırdı. AKP'nin ipini çekti. Atanamayan 1 milyon öğretmen, öğrenimini bırakmak durumunda kalan 2 milyon öğrenci, asgari ücrete mahkum olmuş emekçi, 10 bin liraya mahkum edilmiş, ölüm sınırı altında yaşayan emekliler lokomotif görevi görmektedir. 31 Mart'ta sarı kart gösteren toplumsal muhalefet, en yakın zamanda kırmızı kartı gösterecek ve AKP iktidarını alaşağı edecektir. Türkiye'de konuşulması gereken şey erken seçimdir. Koşullar ne olursa olsun, Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var. Türkiye'nin kurtuluşu ancak genel seçim sandıkları kurulduğunda düzelebilir. Hedef erken genel seçim."

Yeşiltepe: "Emeklilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağını göstermiştir"

Konuşmaların ardından basın açıklamasını DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilci Sabahattin Yeşiltepe yaptı.

Yeşiltepe erken seçim çağrısı yaparak şunları söyledi:

"TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranı yüzde 71,6, Ocak-Haziran 2024 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 24,73 olarak açıklandı. Bu oran, bilimsel değerlendirmelerden tümüyle uzaktır. Konfederasyonumuz DİSK tarafından açılan ve kesinleşen davanın gereklerini yerine getirmeyen TÜİK, madde fiyat listesini halen açıklamamaktadır. Dahası bu oran, ne işçinin ne memurun ne de emeklinin yaşam gerçekliğini yansıtan bir orandır. TÜİK hissedilen enflasyon oranını açıklamasa da DİSK-AR'ın araştırması emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 93,9 olduğunu ortaya koymuştur. Ücret, maaş ve aylıklara gelir gruplarının gıda enflasyonunu dikkate almadan, gerçek dışı resmi enflasyon oranlarında yapılan zamlar, bugün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağını göstermiştir. Açıklanan enflasyon oranları sonucunda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 24,73, memur emeklilerine yapılacak zam oranı ise yüzde 19,31 olarak belirlenmiştir. Diyorlar ki '12 bin liraya çıkaracağız. Geçen sene temmuzda yapmış oldukları hileyi şimdi de yapmak istiyorlar. 12 bin liraya çıkartacaklar. 2025'in başında, 'Biz size temmuzda zam yapmıştık. Size zam yok' diyecekler. Bu filmi biz gördük. Onun için isyan ediyoruz. Onun için çığlık atıyoruz.

"Gelin siz de bedel ödeyin"

Bu zam oranları, emeklilere bir kez daha ucuz ekmek kuyruklarını işaret etmektedir. Ancak bizler, DİSK Emekli-Sen olarak, onların işaret ettiği yöne bakmıyor; erken seçimi işaret ediyoruz. Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri utanıp sıkılmadan 'hep birlikte bedel ödeyeceğimizi', birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün kendiliğinden artacağını söylemeye cüret ediyorlar. Gelin, siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin.

"Bizleri ölüm sınırında bir yaşama itiyorlar"

Bir yanda 6 aylık resmi enflasyonun 5,4 puan altında zam alan memurların ve memur emeklileri, diğer yanda ve yüzde sıfırlık zam oranına mahkum edilen asgari ücretliler ve kök aylığı 8 bin liranın altında olup fiilen hiçbir zam alamayacak olan işçi emeklileri. ve tam karşımızda, yaşamımıza kast eden, işçiyi, memuru, emekliyi kuru ekmeğe muhtaç bırakanlar. Onlar, irademizi ve yaşam hakkımızı yok sayan bu zam oranlarının yanında mal ve hizmetlere getirilen yeni vergi artışları ile bizleri ölüm sınırında bir yaşama itiyorlar.

"Çare halk olacak; gidecek olan siz"

Bizleri yaşarken öldüren bu iktidara sesleniyoruz: Tüm hak ve taleplerimizi daha güçlü savunacağız. Örgütlü mücadelemizi büyütecek, iktidarın layık gördüğü ile sınırlı bir yaşamı kabul etmeyeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir emeklilik için her alanda 'Erken seçim istiyoruz' diye haykırmaya devam edeceğiz. 'Başka çare yok, halk ekmeksiz kalacak' diyenlere sesleniyoruz: Halkın ekmeği halkın sofrasında kalacak. Çare halk olacak; gidecek olan siz. Aydınlık bir gelecek, tasasız bir gençlik, huzurlu bir emeklilik için erken seçim çağrımızı yükseltiyoruz!"