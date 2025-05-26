Macaristan, Aile Politikasında AB\'nin Tek Temsilcisi

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, Avrupa Birliği (AB) içindeki nadir "aile dostu" ülkelerden biri olduklarını belirterek, "AB içinde geleneksel aile modelini koruyan neredeyse tek ülkeyiz." dedi.

Macar Bakan Hanko, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılımının ardından AA muhabirine konuştu.

İstanbul'da düzenlenen foruma AB üyesi ülkelerden yalnızca Macaristan'ın katıldığına, bunun üzerinde düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Hanko, "Bu, Türkiye'nin değil, Avrupa Birliği'nin bir eksikliğidir. Aileyi koruyan politikalara destek veren ülkeler her geçen gün azalıyor. Macaristan olarak bu konuda istikrarlı bir duruş sergiliyoruz. AB içinde geleneksel aile modelini koruyan neredeyse tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yakın ve ilham verici işbirliği

Hanko, Türkiye ile aile politikaları alanında yakın ve verimli işbirliği yürüttüklerini ve bu alanda birçok politikanın karşılıklı ilham verdiğini belirterek, "Aile Bakanı ile çok iyi ve profesyonel bir ilişkimiz var. Türkiye'de uygulamaya konulan pek çok aile dostu politikanın ardında Macaristan'dan esinlenilmiş örnekler var." diye konuştu.

Yaklaşık 15 yıldır Macaristan'da uygulanan aile destek politikalarının Türkiye için de model oluşturduğunu kaydeden Hanko, Türkiye ile imzalanan işbirliği anlaşmalarının kendileri için çok kıymetli olduğunu, ortak araştırmalar ve veri paylaşımı sayesinde aile politikalarının gelişmesine katkı sunacağını dile getirdi.

"Macaristan'da ailenin önemi toplumsal mutabakatla destekleniyor"

Macar halkının büyük çoğunluğunun aileyi hayatlarının merkezine koyduklarını ifade eden Hanko, anketlerde Macarların yüzde 98'inin "Ailem, benim için en önemli şeydir." görüşünü dile getirdiklerini söyledi.

Hanko, AB'de aileye verilen önemin giderek zayıfladığına ve merkezi karar vericiler tarafından geleneksel aile modelinin yeterince desteklenmediğine dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB'den gelen cinsiyet ideolojisi ve LGBTQ propagandasına karşıyız. Okullarda ve 18 yaş altı bireyler arasında bu tür içeriklerin yayılmasına izin vermiyoruz. Bu konular, Avrupa Komisyonu ile ciddi tartışmalara yol açsa da biz çocuklarımızın özgür ve sağlıklı bir ortamda büyümesini istiyoruz."

Macaristan'da aileye yönelik dört temel destek politikası

Bakan Hanko, Macaristan'ın aile politikalarının dört temel ayak üzerinde yükseldiğini, mali destekler, vergi muafiyetleri, barınma desteği ve kreş desteği sağlandığını vurguladı.

Ailelerin çocuk sahibi olmalarının ekonomik yük oluşturmaması için kapsamlı destekler sağladıklarını söyleyen Hanko, "2025 yılında ailelere yönelik desteklere gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'i ayrılacak." dedi.

Hanko, yeni uygulamalarla 30 yaş altındaki anneler ile iki, üç veya dört çocuk sahibi annelerin gelir vergisinden muaf tutulacaklarını dile getirdi.

Ailelerin uygun koşullarda konut sahibi olabilmeleri için kredilerdeki teşviklerin sürdüğünü kaydeden Hanko, genç çiftlere özel destekler sağlandığına işaret etti.

Hanko, kadınların iş hayatına dönebilmeleri amacıyla çocuk bakım altyapısının güçlendirildiğini belirterek, "Kreş kapasitesini iki katına çıkardık. Annelere hem evde çocuklarıyla kalma hem de işe dönme seçeneği sunuyoruz. Üstelik işe döndüklerinde hem maaşlarını hem de çocuk bakım yardımlarını alabiliyorlar." diye konuştu.

" Medya, bu alanda hem tehdit hem fırsat olabilir"

Ailenin korunmasında medyanın rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Hanko, medyanın aile politikalarının desteklenmesinde kritik rol oynadığını söyledi.

Hanko, "Medya, toplumun değerlerini şekillendirme gücüne sahip. Eğer doğru kullanılırsa aile yapısının güçlenmesine büyük katkı sunabilir ama aksi takdirde olumsuz etkiler de yaratabilir." dedi.

Sosyal medya, diziler ve dijital içerik üreticilerinin de gençler üzerindeki etkisine dikkati çeken Hanko, bu mecralarda aileyi ve evliliği özendiren içeriklerin artırılması gerektiğini ifade etti ve "Evlenmek ve çocuk sahibi olmak en güzel şeydir. Bunun yeniden cazip hale getirilmesi gerekiyor." dedi.

"Türkiye'nin liderliği kıymetli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye verdiği önemi öven Hanko, "Sayın Erdoğan'ın geleneksel aile yapısını koruma konusundaki liderliği çok değerli. Bu liderlik, sadece Türkiye için değil tüm bölge için örnek oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Macaristan olarak Türkiye ile ortak projeleri artırma kararlılığında olduklarını vurgulayan Bakan Hanko, "Geleceğimiz, ailelerimizin gücüyle şekillenecek. Aile politikaları yalnızca bir sosyal mesele değil aynı zamanda bir kalkınma ve refah stratejisidir. Türkiye ile bu konuda aynı çizgide olmak, bizler için büyük bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.