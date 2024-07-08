Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'na katkıda bulunduğunu ima etti

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin Avrupa'nın da bir "savaş politikası" olduğunu belirterek Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı körüklediğini ima etti.

Viktor Orban, Alman Axel Spriger grubuna bağlı Bild ve Welt gazetelerine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'nın tutumunu eleştirerek, "Bunu söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm ama Avrupa'nın da bir savaş politikası var." dedi.

Orban, Avrupa'yı ABD'den "özerk bir politika izlemeye" çağırarak, "Çünkü savaşan iki tarafın asıl kurbanı Avrupa ekonomisi ve Avrupa nüfusu." diye konuştu.

Macar Başbakan, Rusya-Ukrayna çatışmasına cephede bir çözüm bulunamayacağına inandığını kaydederek, "İnsanlar, biz, dünya barış istiyoruz. Birbirinizi öldürmeyi bırakın. Müzakerelere başlayalım ya da en azından sahada bir çözüm olmadığını anlayın." diye konuştu.

Orban, Kiev ve Moskova'da görüşmeler yaptığına hatırlatarak, "Hem Ukrayna hem de Rusya devlet başkanlarıyla konuşma fırsatım oldu. İnanın bana önümüzdeki iki ya da üç ay düşündüğümüzden çok daha acımasız geçecek." ifadesini kullandı.

Savaş politikasından barış politikasına geçmek için en doğru zaman olduğuna işaret eden Orban, "Ana argüman insan hayatının kaybedilmemesidir. Bu en önemli ahlaki motivasyon. Ama aynı zamanda Avrupa'nın kendi çıkarı da var çünkü burada olanlar bizim için çok kötü." şeklinde konuştu.

Birçok Avrupalı siyasetçinin "var olmayan bir çözümü hemen istediğini" söyleyen Orban şunları kaydetti:

"Barışa giden yol, savaşta olan ya da savaşa yakın olanların barış istemesiyle başlar. Savaş gökten zembille inmez. Savaş belirli insanların kararlarının sonucudur. İşte bu yüzden bu dünya liderlerini bulmamız gerekiyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ne yapıyor? Çin'in bir barış planı var. Amerika'nın bir savaş politikası var. Avrupa ise kendi stratejik yaklaşımına sahip olmak yerine sadece Amerika'nın pozisyonunu kopyalıyor."

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başbakan olarak kalması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya savaşının asla gerçekleşmeyeceğini savunan Orban, "Çünkü Merkel Avrupa için kötü olan çatışmaları izole etme yeteneğine, anlayışına ve becerisine sahip." dedi.