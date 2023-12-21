Madde bağımlısı, pazar esnafını öldürdüğünü iddia etti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, para istediği pazar esnafı Birol Şakir Kaya'yı (65) olumsuz yanıt alınca başına defalarca demir çubukla vurarak öldüren madde bağımlısı Tuanay Çetin (22), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, Kaya'nın kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Ailenin avukatı, sanığın anlattıklarının suçtan kurtulmak amacıyla hazırladığı kurgu olduğunu belirtirken, mahkeme akıl sağlığı raporu alınmasına karar verdi.

Olay, 27 Haziran'da Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Madde bağımlısı Tuanay Çetin, tezgah kuran pazar esnafı Birol Şakir Kaya'nın yanına gidip para istedi. Daha önce 60 suç kaydı bulunan Çetin, olumsuz yanıt alınca Birol Şakir Kaya'nın başına demir çubukla defalarca vurarak öldürdü. 4 gün önce başka bir suçtan cezaevinden çıktığı öğrenilen Tuanay Çetin, olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yakalanan Tuanay Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuanay Çetin hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Olayın ilk duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Tuanay Çetin, duruşmaya SEGBİS üzerinden katılırken, taraf avukatları ve öldürülen Birol Şakir Kaya'nın ailesi de mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık Çetin, Birol Şakir Kaya'nın kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Sanık Çetin, "Ben bu olayı hiç aileme anlatmadım. Aileme söylemeye korktum. Beni dışlarlar diye kimseye anlatamadım" dedi.

Olay gününü de anlatan Çetin, "Olay gecesi sabaha kadar tiner çektim. Saat 6'da elimde tiner ile sokağa çıktığımda Şakir'i gördüm, o da beni gördü. Bana seslendi, başka konuşma geçmedi. Olay yerinde o anda kimse yoktu. Arabadan demir alacaktı, bana aynı şeyler yapacak, beni öldürecek diye düşündüm. Önce kendisine yumruk attım, yere düştü. Kalkacak diye düşünüp demirle tekrar vurdum. Madde etkisi altındaydım, öldürme niyetim de yoktu. Cebimde o anda bıçak olmasına rağmen kullanmadım. Demirle bir kere vurduğumu hatırlıyorum. Vurmam sonrasında bayıldı. Öldürme niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsaydı cebimde bıçağım vardı, onu kullanırdım. Şakir Kaya'nın öldüğünü ben cezaevindeyken öğrendim. Yaptıklarımdan pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık Çetin ayrıca olaydan 4 gün önce cezaevinden çıktığını, 7 kere psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

'EŞİMİN BÖYLE BİR ŞEY YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Öldürülen Birol Şakir Kaya'nın kızı C.K., sanıkla ailesinin herhangi bir ilişkisi olmadığını belirterek, "Babamın anlattığına göre olaydan 1 yıl kadar önce sanık pazarda esnaf ile kavga etmiş, babam ise kavgayı ayırmış. Esnafı 'bu çocuk ile uğraşmayın kendisi belalıdır' diye de uyarmış. Bunun üzerine annesi de 'sen benim oğlumu nasıl ayırırsın' diyerek kızmış. Bunun dışında şahıslarla bir iletişimimiz yoktur. Pazarda aynı bölgede tezgah açmamız sebebiyle annesini tanıyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Birol Şakir Kaya'nın eşi A. K. ise sanığın anneannesi ve dedesini pazarcılık yaptığı için tanıdığını belirterek, "Eşim, kızıma anlattığı olayı bana da anlatmıştı. Bu olay dışında eşim ile sanığın yaşadığı başka olay yoktur. Cinsel istismara ilişkin bilgim de yoktur. Eşimin böyle bir şey yapması mümkün değil. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINACAK

Kaya'nın ailesinin avukatı, sanığın polis ve savcılıkta söyledikleriyle mahkemede söylediklerinin farklı olduğunu belirterek, anlattıklarının suçtan kurtulmak amacıyla hazırladığı kurgu olduğunu belirtti. Avukat, sanığın 60'a yakın suç kaydının olduğunu ve olayda öldürme kastıyla hareket ettiğini belirtti. Sanık avukatı ise akıl ve ruh sağlığının araştırılmasını talep ederek, rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.