Maden Kurtarma Yarışması Tavşanlı\'da Başladı

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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın üçüncüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri ev sahipliğinde başladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, maden kurtarma yarışmalarının gayesinin arama ve kurtarmada ortak bilinç oluşturulması ve müdahale kabiliyetlerinde standart bir çerçevenin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye Madenciler Derneği, madenlerde arama ve kurtarma bilincinin oluşması için Maden Kurtarma Yarışması'nın üçüncüsünü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü'nde düzenledi. Yarışmaların açılışına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Abdullah Çiftçi ile 15 arama kurtarma takımı katıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, maden kurtarma yarışmalarının gayesinin arama ve kurtarmada ortak bilinç oluşturulması ve müdahale kabiliyetlerinde standart bir çerçevenin geliştirilmesi olduğunu söyledi. Tancan, özellikle yer altı maden ocaklarının birçok tehlike ve risk içerdiğini, çalışma koşullarının insan onuruna uygun şekilde düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Bu yılsonunda 3 bine yakın madenci arkadaşımız eğitimlerini tamamlamış ve herhangi bir kaza-afet durumunda tam donanımlı olarak müdahaleye hazır halde olacak. Önümüzdeki yıl kaza ve afet eğitimlerini yine devam ettireceğiz, daha çok personelimizi hazır tutacağız" dedi.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Açılışı yapılan yarışmaya 100 kişiden oluşan 15 takım katıldı. Madenciler 20 Eylül'e kadar sürecek olan yarışmada, Yeraltı Arama Kurtarma (Göçük), Takım Yetkinliği, Yerüstü Yangın, Yerüstü Arama Kurtarma (Deprem), Araç Kazasına Müdahale ve Kimyasal Sızıntıya Müdahale (Hazmat) kategorilerindeki zor senaryolarda kurtarma yeteneklerini sergileyecek.