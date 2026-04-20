Madenciler Açlık Grevine Başladı

Haber: Berfin BAYIR Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşünün 9. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açlık grevi başlattıklarını duyurdu.

Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları Ankara yürüyüşünün 9. gününde, Ümitköy'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi.

Polis engeliyle karşılaşan içşilerin bir kısmı göaltına alındı, yaşanan arbedenin ardından yapılan müzakereler sonucu bir kısım işçinin yürüyüşüne izin verildi, bazı madenciler polis araçlarıyla bakanlık önüne götürüldü.

Bakanlık önünde açıklama yapan işçiler, üstlerini çıkararak açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Açıklamada konuşan ve 2022 yılından sonra Doruk Madencilik geldikten sonra mağduriyetlerinin büyüyerek çoğaldığını açıklayan bir madenci, şunları söyledi:

"Ücretsiz izinler, zamanında ödenmeyen paralar, ödenmesi gereken aylıkların ikişer üçer ay geriden gelmesi, bizim artık dayanacak gücümüzü bırakmamıştır. Bu sene başından yaşamış olduğumuz sıkıntı, geçen seneden alacaklarımız 2 ay ise 8 ay arası maaşlarımız vardır. Tüm kamuoyuna, devlet büyüklerine sesleniyoruz. Lütfen bize sahip çıksınlar. 600 milletvekilimize, Maden Komisyonu'ndaki vekillerimize sesleniyoruz. Kapınıza geldik. Çözüm aramaktayız. Maden faciası üzerine kurulan Maden Komisyonu lütfen buraya gelsin. Bizler madenciyiz ve bu bir maden faciası. Madenci Türkiye ve dünyada en son ayağa kalkacak insandır, en son eylem yapacak insandır. Bizler tabiri caizse kelleyi koltuğa kefeni cebimize alıp giriyoruz madene. Bizler Türkiye'nin aydınlanması için bir ömür verdik, bedel ödedik. Şimdi de kendimizden geçtik çocuklarımızın geleceğini istiyoruz. Lütfen yetkililer bizi duysun. Günlerdir yollardayız. Derdimizi anlatmak istiyoruz. Bakanlığın önüne geldik. Bakanlık buyurursa bu iş çözülür, çözülmesini istiyoruz. Müzakere masası kurulsun istiyoruz. Bizim sıkıntılarımız, dertlerimiz dinlensin istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Sabahattin Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük bir şahıs ve kişi değil. Lütfen sesimizi duyun."

"Biz şu anda belki molozların altında değiliz ama açlığın altındayız"

Biz 2023 asrın felaketinde oradaydık. Yeraltı tahliyeciler, yer üstü AFAD gönüllüleri olarak biz oradaydık. Binaların, molozların altında kalanlar 'sesimizi duyan yok mu' diye bağırdı. Biz şu anda belki molozların altında değiliz ama açlığın altındayız. Dört buçuk aydır ben evime para götğremedim. Bir eve dört buçuk ay para girmezse devlet büyüklerine soruyorum bir evde ne olur? Çoluk çocuk nasıl olur? Bir aile nasıl olur? Bir eş kocasından dört buçuk ay para görmezse bu toplum nasıl bir hale gelir? Lütfen cevap versinler, müzakere masasını kursunlar. Buradayız, bekliyoruz. Lütfen çağırın gelelim, olayı çözelim biz de gidelim hepinize teşekkür ederek. İnsan şerefi ve onuru için yaşar. Bir evde para olmazsa, düzenli bir maaş olmazsa kimsede ne onur ne şeref ne de haysiyet kalır. Sadece hakkım olanı almaya geldim. İstemeye geldim. Bizim bunu istememiz lazım aslında. 29 gün patronumuzu mutlu ediyoruz, ayda bir gün de biz mutlu olmak istiyoruz. Bunu kimse bize çok görmesin. Bu zulmü de kimse bize reva görmesin. Termik santral Türkiye'nin yüzde bir buçuk, Eskişehir'in ise yüzde 75 enerjisini karşılıyor. Sayın bakanlarımız ve devlet yetkilileri bunu göz ardı etmesin."

"Alnımızın teri paramızı istiyoruz"

Bir başka madenci de seslerinin bir an önce duyulması ve taleplerinin yerine getirilmesi için burada olduklarını belirterek, "Bizim yıllardan beri devam eden mağduriyetlerimiz var. Maaş alamıyoruz, kıdem tazminatlarımız, özlük haklarımızı alamıyoruz. 9 gündür eylem içerisindeyiz hala sesimiz duyulmadı. Müzakere bekliyoruz. Bizim tek gayemiz sesimizin duyulması. 5 aydır maaş almıyoruz. Zam istemiyoruz. Alnımızın teri paramızı istiyoruz" dedi. Gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılması için çağrı yapan işçi "Bir an önce arkadaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukat Demiryürek: "Verilen sözler tutulmadı"

Açıklamaların ardından, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) avukatı Abdurrahim Demiryürek, Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevi başlattıklarını açıkladı.

Demiryürek, işçilerin 9 gündür yürüyüşte olduğunu belirterek, "9 gündür tüm kamuoyuna sesimiz çıktığı kadar Doruk Maden işçilerinin ve Yıldızlar SSS Holding'e bağlı işletmelerde ne gibi hak gaspları, emek gaspları oluyor bunları haykırdık" dedi.

Doruk maden işçilerinin yıllara yayılan emeklerinin karşılığını alamadığını söyleyen Demiryürek, "Doruk Maden işçileri yıllara varan emeklerinin çözümsüz bırakılan sözlerin artık son aşamasındaydı. Sendikamızla beraber bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla yollara çıktık" ifadelerini kullandı.

2023 yılında Enerji Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin işçilere verdiği sözleri hatırlatan Demiryürek, bu sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Demiryürek, işçilerin daha önce birçok kez eylem yaptığını ancak sonuç alamadığını belirtti.

2016 yılında TMSF tarafından kayyum atanan işletmede uzun süre üretim modeline geçilemediğini ifade eden Demiryürek, 2022'de Yıldızlar SSS Holding'e devredilmesine rağmen işçilerin haklarının ödenmediğini kaydetti.

"Gözaltılar hukuka aykırı"

Enerji Bakanlığı'na yürüyüş sırasında müdahale edildiğini belirten Demiryürek, "10 kilometre kala kolluk müdahalesi ile karşılaşıldı. Sendikamızın Genel Başkanı Gökay Çakır'ın, örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun ve 31 maden işçisinin gözaltına alınması hukuka aykırıdır" dedi.

"Mahkeme kararlarına rağmen işçilik alacakları ödenmiyor"

Demiryürek, mahkeme kararlarına rağmen işçilerin alacaklarının ödenmediğini, farklı illerdeki işçilerin de benzer şekilde ücretsiz izin dayatması ve ödenmeyen ücretlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada üstlerimiz çıplak bir şekilde süresiz açlık grevine başlıyoruz. Ta ki sorunlarımız çözülene kadar bir lokma yemek yemeyeceğiz. Tüm özlük haklarımızın eksiksiz ödenmesini, işten atılan işçilerin işe iade edilmesini ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Ancak çözüm olana kadar, bir müzakere zemini oluşana kadar oturduğumuz yerden kalkmamak üzere üstlerimiz çıplak şekilde açlık grevine başlıyoruz. Yemek yemeyeceğiz. Kimseyle konuşmayacağız. Kimseye bir çift söz etmeyeceğiz. Bizler yorulduk, yorgunuz ama maden işçisi güçlüdür, dirayetlidir. Türkiye kamuoyu güçlüdür. Bu sorunu yaşayan milyonlarız, biz bunun farkındayız. Dolayısıyla bizlerin sesine ses olmanızı tüm kamuoyundan ve yetkililerden talep ediyoruz. Bizim başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Takatimiz de kalmadı."

Demiryürek, talepler karşılanana kadar eylemin süreceğini belirterek, kamuoyuna destek çağrısında bulundu.