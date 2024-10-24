Maduro'dan İsrail Saldırılarına Tepki

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların cezasız kalmasına tepki gösterdi.

Maduro, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

Maduro, hem düzenlenen zirve hem de ülkesinin davet edilmesi dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

Ülkesinin BRICS'in ilkelerini paylaştığını belirten Maduro, çok kutuplu ve merkezli bir dünyanın oluşturulmasını beklediğini ifade etti.

Maduro, Venezuela'nın küresel sorunların çözümüne katkı sağlamaya çalıştığını belirterek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları konuştuğunu aktardı.

Guterres'le Gazze Şeridi ve Lübnan'daki konutlara yapılan saldırılara değinen Maduro, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a düzenlediği saldırılarının cezasız kalmasını eleştirerek "Uluslararası Ceza Mahkemesi sadece küresel güney ülkelerini cezalandırmak için mi var?" diye sordu.