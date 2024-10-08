Maduro, Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
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Maduro, Filistin'e Destek Verdi

Venezuela Başkanı Maduro, Gazze saldırılarını kınadı ve Filistin'in özgürlüğü için çağrı yaptı.

08.10.2024 10:50
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı ve Filistin'in özgürleşmesi çağrısında bulundu.

Ülkesinde özel bir radyo kanalına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve Filistin'in özgürleşmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'de bir yılı aşkındır sürdürdüğü soykırıma değinen Maduro, "Filistin'in yaşam, bağımsızlık ve var olma hakkını savunmak, Venezuela'nın, Latin Amerika'nın ve Karayipler'in var olma hakkını savunmakla aynıdır. Faşizme ve sömürgeciliğe karşı kritik bir savaş veriliyor." dedi.

Orta Doğu'da şiddetin tırmanmasından ABD ve İngiltere'yi sorumlu tutan Maduro, "Filistin halkına yönelik bir imha savaşı yürütülüyor, şimdi de Lübnan'a karşı siyonist saldırılar düzenleniyor. Filistin, insanlığın anavatanıdır. ABD, Avrupa ve İngiltere sömürgeci projelerini bölgede hakim kılana kadar Filistin, dini ve kültürel birlikteliğin merkezindeydi." diye konuştu.

Maduro, Venezuela halkının daima Filistin'in yanında olacağını ve haklı davasında onları yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Bu arada, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Başsavcı Tarek William Saab, Filistin halkına destek için Avila Ulusal Parkı'nda düzenlenen "Filistin ile Dayanışma Etkinliğine" katılarak konuşmalarında İsrail'e sert tepki gösterdiler.

Kaynak: AA

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