YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilmeyen 6 belediye başkanı tekrar seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilmeyen 6 belediye başkanı tekrar seçildi

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde aday gösterilmeyen 6 belediye başkanı tekrar seçildi

Türkiye'de yapılan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerinden aday gösterilmeyen 6 belediye başkanı, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Seçimlerde vatandaşlar 208 bin sandıkta oy kullandı. Mevcut 2 belediye başkanı bağımsız olarak seçimi kazanırken, 4'ü yeni partileriyle zafer elde etti. Haberde ayrıca aday gösterilmeyen belediye başkanlarının seçim sonuçlarına ve geçmişteki siyasi geçmişlerine de yer verildi.

02.04.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerinden aday gösterilmeyen 6 belediye başkanı, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi.

Türkiye'de vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek için ülkede kurulan yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.

Partilerinden yeniden aday gösterilmeyen 5'i mevcut 1'i müstafi belediye başkanı da 31 Mart'ta yeniden yarıştı. Mevcut 2 belediye başkanı bağımsız olarak girdikleri seçimi kazanırken, 4'ü de yeni partileriyle sandıktan zaferle çıktı.

2019'da AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 29 Ocak 2021'de başkanlıktan istifa etti.

Daha sonraki süreçte İYİ Partiye katılan Arı, 2023'te milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Partiden aday olan Arı, yüzde 52,03 oy alarak belediye başkanlığını kazandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2019'da MHP'den belediye başkanı seçilen Mürsel Yıldızkaya da bu seçimde CHP'den aynı görev için aday gösterildi. Yıldızkaya, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47,91'lik oy oranıyla yeniden seçildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde de 2019'da İYİ Partiden seçilen Vedat Öztürk, 2024 seçimlerinde partisinden aday gösterilmedi. Bu seçimde CHP'den aday olan Öztürk, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 51,99 oy alarak başkan seçildi. Öztürk, 2014'te de AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

Samsun'un Ladik ilçesinde AK Parti'li Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in vefatı sonrası Belediye Meclisince yapılan seçimde başkan seçilen AK Parti'li meclis üyesi Adnan Topal, partisinden aday gösterilmedi. Yeniden Refah Partisinden aday olan Topal, AK Parti'den aday gösterilen ve vefat eden Nurhan Yapıcı Özel'in kocası Gürkan Özel'e karşı seçimi yüzde 41,89 oyla kazandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2019'da AK Parti'den belediye başkanı seçilen Muammer Yanık, 2024'te aday gösterilmedi. Bağımsız aday olan Yanık, yüzde 42,75 oyla seçimi kazanarak yeniden belediye başkanı oldu.

Uşak'ın Banaz ilçesi Belediye Başkanı Zafer Arpacı ise AK Parti'den tekrar aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak yüzde 32,79 oyla seçimi kazandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilmeyen 6 belediye başkanı tekrar seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de kuyumcuyu öldüren zanlı kadın kimliğiyle yakalandı
    17:15 İzmir'de kuyumcuyu öldüren zanlı kadın kimliğiyle yakalandı

    İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    17:15 Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, depremin merkez üssünde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

  • AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Kaybettiğimiz İlçelerde Neden Kaybettiğimizi İnceleyecek
    17:14 AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Kaybettiğimiz İlçelerde Neden Kaybettiğimizi İnceleyecek

    AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kaybedilen ilçelerde neden kaybedildiğini inceleyeceklerini ve gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Ayrıca, kazanan adayları tebrik ederek, Yalova halkının ve şehrinin menfaatine yapılacak uygulamaları destekleyeceklerini belirtti.

  • Niğde'de 2024 projeleri değerlendirildi
    17:13 Niğde'de 2024 projeleri değerlendirildi

    Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 2. Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Niğde'de yürütülen 134 projenin değeri ve gerçekleşme oranı hakkında bilgi verildi.

  • MHP Kütahya'da seçimin iptali için başvuruda bulundu
    17:13 MHP Kütahya'da seçimin iptali için başvuruda bulundu

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin 602 oy farkla kazandığı seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

  • AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Seçim Vaadini İptal Etti
    17:13 AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Seçim Vaadini İptal Etti

    Seçim döneminde toplu taşıma ücretlerinde indirim ve öğrencilere ücretsiz taşıma vaadi veren AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçimi kaybettikten sonra indirimi iptal etti.

  • WhatsApp, Durum Paylaşımlarında Etiketleme Özelliği Getiriyor
    17:10 WhatsApp, Durum Paylaşımlarında Etiketleme Özelliği Getiriyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik getiriyor. WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik sayesinde, kullanıcılar durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek. Instagram hikayelerinde mevcut olan bu özellik, WhatsApp'ta şimdiye kadar bulunmuyordu. Diğer kullanıcılar etiketleri göremeyecek ve bahsetmeler durum güncellemeleri altında da görülmeyecek. WhatsApp, yeni özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak bu özelliğin kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini artırması bekleniyor.

  • Fahrettin Altun, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
    17:10 Fahrettin Altun, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Altun, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve soruşturmanın başlatıldığını belirtti.


16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:30 İstanbul’da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler İstanbul'da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
14:15 Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon mesajı Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 17:16:51. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilmeyen 6 belediye başkanı tekrar seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement